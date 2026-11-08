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Bu 8 besini sağlıklı sanıyorsanız dikkat: Gizli şeker tehlikesi var!

Şeker sadece çikolata, bisküvi ve tatlılarda bulunmuyor. Günlük hayatta sık tüketilen bazı yiyecek ve içecekler de fark edilmeden şeker alımını artırabiliyor. Beslenme uzmanı Aaliyah Nelson, özellikle sağlıklı olduğu düşünülen bazı ürünlerdeki gizli şekere dikkat çekerek daha sağlıklı alternatifleri açıkladı.

Bu 8 besini sağlıklı sanıyorsanız dikkat: Gizli şeker tehlikesi var!
Çiğdem Berfin Sevinç

Uzmanlara göre fazla şeker tüketimi yalnızca kilo alımına değil, diş çürüklerine, tip 2 diyabet ve kalp hastalıkları riskinin artmasına da yol açabiliyor.

BU 8 YİYECEK VE İÇECEKTE GİZLİ ŞEKER VAR

1. Turşu: Sandviçlerde sık kullanılan turşular, tahmin edilenden fazla şeker içerebiliyor. Uzman, bunun yerine salatalık, turp veya ilave şekersiz turşu tercih edilmesini öneriyor.

2. Yulaf sütü: Özellikle vanilya aromalı ve tatlandırılmış yulaf sütleri şeker alımını artırabiliyor. Kahvede kullanılan ürünlerin etiketlerinin kontrol edilmesi ve şekersiz seçeneklerin tercih edilmesi öneriliyor.

Bu 8 besini sağlıklı sanıyorsanız dikkat: Gizli şeker tehlikesi var! 1

3. Salata sosu: Balzamik soslar, yoğun kıvamlı ve tatlı içerikleri nedeniyle gizli şeker kaynaklarından biri olabiliyor. Limon suyu, sirke, zeytinyağı ve baharatlarla hazırlanan soslar alternatif olarak gösteriliyor.

4. Ketçap: Patates kızartmasının yanında sıkça tüketilen ketçap da şeker içeriyor. Daha az şekerli ve tuzlu alternatiflerin tercih edilmesi, porsiyon miktarının azaltılması tavsiye ediliyor.

5. Şişelenmiş çikolatalı süt: Protein ve kalsiyum içerse de hazır çikolatalı sütlerin ilave şeker miktarı yüksek olabiliyor. Bunun yerine sade süt veya şekersiz kakao ile hazırlanan içecekler öneriliyor.

6. Tatlı ekşi sos: Tavuk ve sebze yemeklerinde kullanılan hazır soslar da şeker alımını artırabiliyor. Zencefil, sarımsak, pirinç sirkesi ve az tuzlu soya sosuyla hazırlanan karışımlar daha iyi bir alternatif olabiliyor.

7. Portakal suyu: İlave şeker içermese bile portakal suyunda meyveden gelen doğal şeker bulunuyor. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), meyve suyu ve sebze suyu tüketiminin günlük toplam 150 mililitreyle sınırlandırılmasını öneriyor.
Gizli şekere karşı etiketleri kontrol edin

8. Pancar: Sağlıklı bir sebze olarak bilinen pancarın aromalı ve tatlandırılmış çeşitleri yüksek miktarda şeker içerebiliyor. Uzman, sade pişirilmiş pancarın sirke ve baharatlarla tüketilmesini öneriyor.

Bu 8 besini sağlıklı sanıyorsanız dikkat: Gizli şeker tehlikesi var! 2

Beslenme uzmanı Aaliyah Nelson, şeker tüketimini azaltmak için tüm yiyecekleri hayatımızdan çıkarmamız gerekmediğini belirtiyor. Nelson'a göre kullanılan sosların, içeceklerin ve hazır ürünlerin miktarına dikkat etmek, daha az şeker içeren alternatifleri tercih etmek önemli.

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Anahtar Kelimeler:
şeker
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