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Polonya'nın Krakov kentinde 6 kişiyi öldüren silahlı saldırganın evinde 3 ceset bulundu

Polonya'nın Krakov kentinde 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının ardından saldırganın evinde yapılan arama korkunç gerçeği ortaya çıkardı. 6 kişinin katili saldırganın evinde 3 ceset bulundu.

Polonya'nın Krakov kentinde 6 kişiyi öldüren silahlı saldırganın evinde 3 ceset bulundu

Polonya basınındaki haberlere göre, Krakov'da gözaltına alınan saldırganın, Ostrowiec Swietokrzyski kentindeki ikametinde yürütülen çalışmalar sırasında 2 kadın ile 1 erkeğe ait 3 cesede ulaşıldı.

Polonya nın Krakov kentinde 6 kişiyi öldüren silahlı saldırganın evinde 3 ceset bulundu 1

POLONYA'DAKİ SALDIRGANIN EVİNDEN 3 CESET ÇIKTI

Polonya Başbakanı Donald Tusk, olayla ilgili yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden 3 kişinin saldırganın en yakın aile üyeleri olabileceğine inanıldığını söyledi.

ARABADAN ATEŞ EDEREK 6 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Polonya'nın Krakov kentinde 6 Kasım'da yerel saatle 15.00 sıralarında kent merkezindeki Ana Meydan'a aracıyla giren saldırgan, araçtan çevredekilere ateş açmıştı.

Askeri kıyafetli saldırganın açtığı ateş sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si polis 15 kişi yaralanmıştı.

Saldırganın polis ekiplerince vurulduğu ve hastaneye nakledildiği bildirilmişti.

"AŞIRI SAĞ İDEOLOJİLERDEN ETKİLENMİŞ OLABİLİR"

Polonya İçişleri ve İdare Bakanı Marcin Kierwinski, düzenlediği basın toplantısında, Polonya vatandaşı 24 yaşındaki saldırganın tek başına hareket ettiğini ve "aşırı sağ ideolojilerden" etkilenmiş olabileceğini, bu ihtimallerin ayrıntılı şekilde araştırıldığını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin olay nedeniyle ülkede 2 gün ulusal yas ilan edilmesi için resmi süreci başlattığı duyurulmuştu.

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Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Polonya saldırı
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