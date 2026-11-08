Polonya'nın Krakov kentinde 6 kişiyi öldüren silahlı saldırganın evinde 3 ceset bulundu

Polonya basınındaki haberlere göre, Krakov'da gözaltına alınan saldırganın, Ostrowiec Swietokrzyski kentindeki ikametinde yürütülen çalışmalar sırasında 2 kadın ile 1 erkeğe ait 3 cesede ulaşıldı.

POLONYA'DAKİ SALDIRGANIN EVİNDEN 3 CESET ÇIKTI

Polonya Başbakanı Donald Tusk, olayla ilgili yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden 3 kişinin saldırganın en yakın aile üyeleri olabileceğine inanıldığını söyledi.

Polonya'daki saldırıdan yeni görüntüler https://t.co/9ZjQaxErjf — Mynet (@mynet) November 7, 2026

ARABADAN ATEŞ EDEREK 6 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Polonya'nın Krakov kentinde 6 Kasım'da yerel saatle 15.00 sıralarında kent merkezindeki Ana Meydan'a aracıyla giren saldırgan, araçtan çevredekilere ateş açmıştı.

Askeri kıyafetli saldırganın açtığı ateş sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si polis 15 kişi yaralanmıştı.

Saldırganın polis ekiplerince vurulduğu ve hastaneye nakledildiği bildirilmişti.

Polonya'da silahlı bir şahıs, Kraków’un Ana Pazar Meydanı’na araçla girerek insanlara ateş açtı Ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı https://t.co/xIW35CImQp — Mynet (@mynet) November 7, 2026

"AŞIRI SAĞ İDEOLOJİLERDEN ETKİLENMİŞ OLABİLİR"

Polonya İçişleri ve İdare Bakanı Marcin Kierwinski, düzenlediği basın toplantısında, Polonya vatandaşı 24 yaşındaki saldırganın tek başına hareket ettiğini ve "aşırı sağ ideolojilerden" etkilenmiş olabileceğini, bu ihtimallerin ayrıntılı şekilde araştırıldığını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin olay nedeniyle ülkede 2 gün ulusal yas ilan edilmesi için resmi süreci başlattığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır