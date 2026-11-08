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Şişli’de çöp kenarındaki saatli dinamit maket çıktı

Şişli’de çöp konteynerinin kenarında saatli dinamit lokumuna benzeyen cismi görenler, polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem alırken, olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi. Koruyucu kıyafetini giyerek cismi kontrol eden uzmanın incelemesinde, cismin maket olduğu belirlendi.

Şişli’de çöp kenarındaki saatli dinamit maket çıktı

Olay, saat 21.00 sıralarında Fulya Mahallesi Mehmetcik Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çöp konteynerinin kenarında üzerinde saat bulunan dinamit lokumuna benzer cismi görenler, durumu polise bildirdi.

Şişli’de çöp kenarındaki saatli dinamit maket çıktı 1

ÇÖPTE DİNAMİT PANİĞİ! GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Ardından olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi.

Şişli’de çöp kenarındaki saatli dinamit maket çıktı 2

BOMBA İMHA UZMANININ KONTROLÜNDE MAKET ÇIKTI

Koruyucu kıyafetini giyen bomba imha uzmanı, cismin yanına yaklaşarak kontrol etti. İncelemede, saatli dinamit lokumuna benzeyen cismin maket olduğu belirlendi.
Şişli’de çöp kenarındaki saatli dinamit maket çıktı 3

Maket, incelenmek üzere götürüldü. Polis ekiplerinin güvenlik şeridini kaldırmasının ardından çevrede hayat normale döndü.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şişli bomba
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