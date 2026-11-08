Şişli’de çöp kenarındaki saatli dinamit maket çıktı

Olay, saat 21.00 sıralarında Fulya Mahallesi Mehmetcik Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çöp konteynerinin kenarında üzerinde saat bulunan dinamit lokumuna benzer cismi görenler, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Ardından olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi.
Koruyucu kıyafetini giyen bomba imha uzmanı, cismin yanına yaklaşarak kontrol etti. İncelemede, saatli dinamit lokumuna benzeyen cismin maket olduğu belirlendi.
Maket, incelenmek üzere götürüldü. Polis ekiplerinin güvenlik şeridini kaldırmasının ardından çevrede hayat normale döndü.