Fransa’daki protestolarda yaklaşık 146 bin kişi sokakları doldurdu: 360 kişi gözaltına alındı

Fransa’da artan yaşam maliyetleri ve eğitim politikalarına karşı gerçekleştirilen protestolar sürerken, başkent Paris dahil olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde yüzbinlerce kişi sokaklara çıktı.

YAKLAŞIK 146 BİN KİŞİ SOKAKLARI DOLDURDU

İşçi sendikaları ve öğrenci gruplarının katıldığı protestolar kapsamında başkent Paris’te yaklaşık 75 bin kişi yürüyüş düzenledi. Organizatör gruplar protestolara katılanların sayısının yaklaşık 250 bine ulaştığını öne sürerken, Fransa İçişleri Bakanlığı akşam saatlerinde yaptığı açıklamada ülke genelindeki katılım sayısını yaklaşık 146 bin olarak açıkladı.



360 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Paris’teki protestolar şehir içi toplu taşımayı da olumsuz etkiledi. Kentteki metro hattında birçok sefer iptal edilerek, istasyonlar kapatıldı.



Protestoların büyük ölçüde sakin geçtiğini ve alınan güvenlik önlemleri ile kontrol altında gerçekleştirildiğini belirten yetkililer, yerel saatle 19.00’a kadar yaklaşık 360 kişinin gözaltına alındığını ve şehir merkezlerinde 40 bin kişinin güvenlik kontrolünden geçtiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, protestolar için alınan güvenlik önlemleri kapsamında yaklaşık 70 bin polis memuru ve jandarma ile 25 zırhlı araç ve 15 TOMA’nın görevlendirildiğini bildirdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır