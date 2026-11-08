HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Fransa’daki protestolarda yaklaşık 146 bin kişi sokakları doldurdu: 360 kişi gözaltına alındı

Fransa’da hayat pahalılığı ve eğitim politikalarına yönelik devam eden protestolarda 75 bini başkent Paris’te olmak üzere ülke genelinde yaklaşık 146 bin kişi sokaklara çıktı. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, büyük ölçüde barışçıl gerçekleşen protestolarda ülke genelinde yaklaşık 360 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Fransa’daki protestolarda yaklaşık 146 bin kişi sokakları doldurdu: 360 kişi gözaltına alındı

Fransa’da artan yaşam maliyetleri ve eğitim politikalarına karşı gerçekleştirilen protestolar sürerken, başkent Paris dahil olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde yüzbinlerce kişi sokaklara çıktı.

Fransa’daki protestolarda yaklaşık 146 bin kişi sokakları doldurdu: 360 kişi gözaltına alındı 1

YAKLAŞIK 146 BİN KİŞİ SOKAKLARI DOLDURDU

İşçi sendikaları ve öğrenci gruplarının katıldığı protestolar kapsamında başkent Paris’te yaklaşık 75 bin kişi yürüyüş düzenledi. Organizatör gruplar protestolara katılanların sayısının yaklaşık 250 bine ulaştığını öne sürerken, Fransa İçişleri Bakanlığı akşam saatlerinde yaptığı açıklamada ülke genelindeki katılım sayısını yaklaşık 146 bin olarak açıkladı.
Fransa’daki protestolarda yaklaşık 146 bin kişi sokakları doldurdu: 360 kişi gözaltına alındı 2

360 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Paris’teki protestolar şehir içi toplu taşımayı da olumsuz etkiledi. Kentteki metro hattında birçok sefer iptal edilerek, istasyonlar kapatıldı.
Fransa’daki protestolarda yaklaşık 146 bin kişi sokakları doldurdu: 360 kişi gözaltına alındı 3

Protestoların büyük ölçüde sakin geçtiğini ve alınan güvenlik önlemleri ile kontrol altında gerçekleştirildiğini belirten yetkililer, yerel saatle 19.00’a kadar yaklaşık 360 kişinin gözaltına alındığını ve şehir merkezlerinde 40 bin kişinin güvenlik kontrolünden geçtiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, protestolar için alınan güvenlik önlemleri kapsamında yaklaşık 70 bin polis memuru ve jandarma ile 25 zırhlı araç ve 15 TOMA’nın görevlendirildiğini bildirdi.

Fransa’daki protestolarda yaklaşık 146 bin kişi sokakları doldurdu: 360 kişi gözaltına alındı 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çorum’da iki otomobil çarpıştı: 2 çocuk yaralandıÇorum’da iki otomobil çarpıştı: 2 çocuk yaralandı
Sinop’ta definecilerin kazdığı 3,5 metrelik çukur havadan böyle görüntülendiSinop’ta definecilerin kazdığı 3,5 metrelik çukur havadan böyle görüntülendi

Anahtar Kelimeler:
Fransa Protesto
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Katliamın sebebi olan biçerdöver görüntülendi! Köy muhtarıyla telefonda görüşmüş: "Var mı canını sıkan?"

Katliamın sebebi olan biçerdöver görüntülendi! Köy muhtarıyla telefonda görüşmüş: "Var mı canını sıkan?"

ABD duyurdu! İhbar edene 20 milyon dolar

ABD duyurdu! İhbar edene 20 milyon dolar

Galatasaray'dan zirve mesajı! Amedspor karşısında hata yapmadı

Galatasaray'dan zirve mesajı! Amedspor karşısında hata yapmadı

Halef'in fişi çekildi! Başrol kendini tutamadı

Halef'in fişi çekildi! Başrol kendini tutamadı

10 meslek grubuna yeşil pasaport için gözler Meclis'te!

10 meslek grubuna yeşil pasaport için gözler Meclis'te!

O dairelerde gizli tuzak: 700 lira diye gidiliyor ama... İzleniyor olabilirsiniz!

O dairelerde gizli tuzak: 700 lira diye gidiliyor ama... İzleniyor olabilirsiniz!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.