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Sinop’ta definecilerin kazdığı 3,5 metrelik çukur havadan böyle görüntülendi

Sinop’un Boyabat ilçesinde define aramak amacıyla açıldığı değerlendirilen yaklaşık 3,5 metre derinliğindeki çukur dron ile görüntülendi.

Sinop’ta definecilerin kazdığı 3,5 metrelik çukur havadan böyle görüntülendi

Boyabat ilçesinde mağarayı andıran yapısıyla dikkat çeken yaklaşık 3,5 metre derinliğindeki çukur, bölgede gerçekleştirilen kaçak kazının boyutunu ve doğaya verilen zararı gözler önüne serdi.

Sinop’ta definecilerin kazdığı 3,5 metrelik çukur havadan böyle görüntülendi 1

SİNOP’TA DEFİNECİLER 3,5 METRELİK ÇUKUR KAZDI

Yer altına doğru ilerleyen kazı alanının büyüklüğü dikkat çekerken, görüntüler görenleri hayrete düşürdü. Olayın ardından polis ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

Sinop’ta definecilerin kazdığı 3,5 metrelik çukur havadan böyle görüntülendi 2

Kaçak kazı yapılan alanda gerekli incelemeler gerçekleştirilirken, bölgenin güvenliğinin sağlanması amacıyla Orman Genel Müdürlüğü ekipleri de harekete geçti. Orman ekipleri tarafından kaçak kazı alanı toprakla doldurularak kapatılıp, güvenli hale getirildi.

Olaya ilgili incelemeler sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
define Sinop
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