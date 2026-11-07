HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Konya'da "zirai don" seferberliği: Çilekler örtü altına alındı

Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden Konya'nın Hüyük ilçesinde meteorolojinin zirai don uyarısı üreticileri alarma geçirdi. Gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşme ihtimaline karşı harekete geçen çiftçiler, bahçelerini özel tarımsal örtülerle kapladı.

Konya'da "zirai don" seferberliği: Çilekler örtü altına alındı

Meteorolojinin uyarılarının ardından Hüyük ilçesinde çilek üreticileri, hafta sonu beklenen zirai don tehlikesine karşı önlem aldı. Çiftçiler, aylardır emek verdikleri ürünlerini koruyabilmek için tarlalarında yoğun mesai harcadı.

Konya da "zirai don" seferberliği: Çilekler örtü altına alındı 1

KONYA'DA "ZİRAİ DON" SEFERBERLİĞİ

Hava sıcaklığının sıfırın altına düşme ihtimaline karşı bahçelerde koruyucu örtü uygulamasına ağırlık verildi. Üreticiler, özel tarımsal tüller sayesinde bitkilerin çevresindeki sıcaklığı mümkün olduğunca muhafaza ederek, donun yol açabileceği zararı azaltmayı hedefliyor.
Konya da "zirai don" seferberliği: Çilekler örtü altına alındı 2

ÇİLEKLER ÖRTÜ ALTINA ALINDI

Hüyük ilçesinde çilek üreticiliği yapan Mehmet Kanat, gece saatlerinde yaşanması beklenen don olayına karşı hazırlık yaptıklarını söyledi. Bölgedeki diğer üreticiler gibi kendisinin de çilek bahçesinde koruyucu örtü kullandığını belirten Kanat, emek verdikleri ürünlerin soğuk hava nedeniyle zarar görmemesi için tedbir aldıklarını ifade etti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Narkotik köpeği uyuşturucuyu bulduNarkotik köpeği uyuşturucuyu buldu
Bolu’da kar yağışı etkili oluyorBolu’da kar yağışı etkili oluyor

Anahtar Kelimeler:
Konya zirai don
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Katliamın sebebi olan biçerdöver görüntülendi! Köy muhtarıyla telefonda görüşmüş: "Var mı canını sıkan?"

Katliamın sebebi olan biçerdöver görüntülendi! Köy muhtarıyla telefonda görüşmüş: "Var mı canını sıkan?"

ABD duyurdu! İhbar edene 20 milyon dolar

ABD duyurdu! İhbar edene 20 milyon dolar

Galatasaray'dan zirve mesajı! Amedspor karşısında hata yapmadı

Galatasaray'dan zirve mesajı! Amedspor karşısında hata yapmadı

Halef'in fişi çekildi! Başrol kendini tutamadı

Halef'in fişi çekildi! Başrol kendini tutamadı

10 meslek grubuna yeşil pasaport için gözler Meclis'te!

10 meslek grubuna yeşil pasaport için gözler Meclis'te!

O dairelerde gizli tuzak: 700 lira diye gidiliyor ama... İzleniyor olabilirsiniz!

O dairelerde gizli tuzak: 700 lira diye gidiliyor ama... İzleniyor olabilirsiniz!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.