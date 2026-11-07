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Bolu’da kar yağışı etkili oluyor

Bolu’da sabah saatlerinde etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Vatandaşlar, cadde ve sokaklara çıkarak lapa lapa yağan karın keyfini çıkardı.

Bolu’da kar yağışı etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Bolu için yaptığı kar yağışı uyarısının ardından sabah saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı görülürken, kent merkezinde ise yağmur etkisini gösterdi.

Bolu’da kar yağışı etkili oluyor 1

KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI

Akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kent merkezinde yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde lapa lapa yağan kar, vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Bolulular, cadde ve sokaklara çıkarak karın tadını çıkardı.
Bolu’da kar yağışı etkili oluyor 2

"KARIN GÖRÜNÜMÜNÜ ÇOK SEVİYORUM"

Üniversite eğitimi için Tanzanya'nın Zanzibar bölgesinden Bolu'ya gelen Selahattin, kar yağışının kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Ben Tanzanya Zanzibarlıyım. Daha önce memleketimdeyken bu karı televizyonda görüyordum. Bolu biraz soğuk oluyor. Bizim memleketten farklı. Biliyorsunuz bizim memleket biraz sıcak, burası daha soğuk oluyor. Karın görünümünü çok seviyorum" dedi.

Arkadaşlarıyla dışarı çıkan Meryem Kaya ise karın tadını çıkardıklarını ifade ederek, "Kar çok güzel yağıyor. Çok iyi. Arkadaşlarımızla kar topu oynayarak, birbirimizi karın içine atarak karın keyfini çıkarıyoruz" diye konuştu.
Kentte kar yağışının etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Bolu
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