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İstanbul'da zincirleme kaza: 2 yaralı

Bahçelievler Mahmutbey-Yeşilköy bağlantı yolunda bir motosiklet ile üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

İstanbul'da zincirleme kaza: 2 yaralı

Kaza, saat 20.40 sıralarında Mahmutbey-Yeşilköy bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 34 PRP 084 plakalı motosiklet, emniyet şeridinde duran 34 BTJ 225 plakalı otomobile arkadan çarptı.

İstanbul da zincirleme kaza: 2 yaralı 1

ZİNCİRLEME KAZA: 2 YARALI

Çarpmanın etkisiyle motosiklet yola savruldu. Bu esnada motosiklete çarpmamak için fren yapan 34 HGH 586 plakalı otomobile, arkadan gelen 34 TFE 60 plakalı ticari taksi çarptı. Bir motosiklet ve üç otomobilin karıştığı kazada, ticari taksi sürücüsü ile motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi.
İstanbul da zincirleme kaza: 2 yaralı 2

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ BÖLGEDE TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANDI

Kaza nedeniyle Mahmutbey-Yeşilköy bağlantı yolunun Yeşilköy istikametinde trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Polisin incelemelerinin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

İstanbul da zincirleme kaza: 2 yaralı 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler kaza
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