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Polonya'da silahlı saldırı! Aracından insanlara ateş etti: Ölü ve yaralılar var

Polonya'da silahlı bir şahıs, Krakov’un Ana Pazar Meydanı’na araçla girerek insanlara ateş açtı. Olayda ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.

Polonya'da silahlı saldırı! Aracından insanlara ateş etti: Ölü ve yaralılar var
Recep Demircan

Polonya Krakov'da silahlı saldırı yaşandı. Bir kişi Ana Pazar Meydanı’na araçla girerek insanlara ateş açtı. Saldırgan polis tarafından vurularak yaralı olarak ele geçirildi.

Polonya da silahlı saldırı! Aracından insanlara ateş etti: Ölü ve yaralılar var 1

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayda ilk bilgilere göre 5 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen ekipler yaralıları hastaneye kaldırdı.

Polonya da silahlı saldırı! Aracından insanlara ateş etti: Ölü ve yaralılar var 2

DÜKKAN VE KAFELERE SIĞINDILAR

Silahlı saldırı sırasında paniğe kapılan insanlar dükkanlara ve kafelere sığındı.

Polonya da silahlı saldırı! Aracından insanlara ateş etti: Ölü ve yaralılar var 3

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Anahtar Kelimeler:
Polonya
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