Polonya'da silahlı saldırı! Aracından insanlara ateş etti: Ölü ve yaralılar var

Polonya Krakov'da silahlı saldırı yaşandı. Bir kişi Ana Pazar Meydanı’na araçla girerek insanlara ateş açtı. Saldırgan polis tarafından vurularak yaralı olarak ele geçirildi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayda ilk bilgilere göre 5 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen ekipler yaralıları hastaneye kaldırdı.

Polonya'da silahlı bir şahıs, Kraków’un Ana Pazar Meydanı’na araçla girerek insanlara ateş açtı Ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı https://t.co/xIW35CImQp — Mynet (@mynet) November 7, 2026

DÜKKAN VE KAFELERE SIĞINDILAR

Silahlı saldırı sırasında paniğe kapılan insanlar dükkanlara ve kafelere sığındı.