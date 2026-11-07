Polonya'da silahlı saldırı! Aracından insanlara ateş etti: Ölü ve yaralılar var

Polonya Krakov'da silahlı saldırı yaşandı. Bir kişi Ana Pazar Meydanı’na araçla girerek insanlara ateş açtı. Saldırgan polis tarafından vurularak yaralı olarak ele geçirildi.
Olayda ilk bilgilere göre 5 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen ekipler yaralıları hastaneye kaldırdı.
Polonya'da silahlı bir şahıs, Kraków’un Ana Pazar Meydanı’na araçla girerek insanlara ateş açtı Ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı https://t.co/xIW35CImQp— Mynet (@mynet) November 7, 2026
Silahlı saldırı sırasında paniğe kapılan insanlar dükkanlara ve kafelere sığındı.
Polonya'daki saldırıdan yeni görüntüler https://t.co/9ZjQaxErjf— Mynet (@mynet) November 7, 2026