Erzincan’ın dağlarında kar yağışı seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle kentte yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkisini gösterdi. Özellikle Ahmediye Geçidi ve Sakaltutan bölgesinde etkili olan yağışın ardından dağlar beyaza bürünürken, bölgede güzel manzaralar oluştu.



ERZİNCAN'DA KAR MANZARALARI

Kar yağışını fırsata çeviren bazı vatandaşlar, yol güzergâhında araçlarından inerek kar topu oynadı. Vatandaşlar, karın keyfini çıkararak eğlenceli vakit geçirdi.

BEYAZ ÖRTÜ SERİLDİ

Öte yandan, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ulaşımda zaman zaman aksamalara neden oldu. Sürücüler, özellikle yüksek rakımlı geçitlerde ilerlemekte güçlük çekti.



Bölgede seyahat eden sürücülerin kar yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır