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Erzincan’ın dağlarında kar yağışı seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, dağları ve çevredeki alanları beyaz örtüyle kapladı.

Erzincan’ın dağlarında kar yağışı seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle kentte yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkisini gösterdi. Özellikle Ahmediye Geçidi ve Sakaltutan bölgesinde etkili olan yağışın ardından dağlar beyaza bürünürken, bölgede güzel manzaralar oluştu.
Erzincan’ın dağlarında kar yağışı seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu 1

ERZİNCAN'DA KAR MANZARALARI

Kar yağışını fırsata çeviren bazı vatandaşlar, yol güzergâhında araçlarından inerek kar topu oynadı. Vatandaşlar, karın keyfini çıkararak eğlenceli vakit geçirdi.

Erzincan’ın dağlarında kar yağışı seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu 2

BEYAZ ÖRTÜ SERİLDİ

Öte yandan, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ulaşımda zaman zaman aksamalara neden oldu. Sürücüler, özellikle yüksek rakımlı geçitlerde ilerlemekte güçlük çekti.
Erzincan’ın dağlarında kar yağışı seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu 3

Bölgede seyahat eden sürücülerin kar yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Erzincan’ın dağlarında kar yağışı seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Erzincan
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