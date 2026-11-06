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Almanya bu kişinin peşinde! Ukrayna uçaklarının yanında patlayıcı yüklü İHA bulunmuştu: şapka, kapüşon ve siyah sırt çantası…

Ağustos sıcağında kalın bir ceket, şapka ve kapüşonla dolaşan, siyah sırt çantalı bir kişi… Almanya’da havalimanına İHA'lı saldırı girişimiyle ilgili failin robot resmi yapay zekayla oluşturuldu. Yetkililer şahsın bölgede elektrikli bisiklet kullandığını açıkladı ve iki şüphelinin tespit edildiği dosyada halktan yardım istendi.

Almanya bu kişinin peşinde! Ukrayna uçaklarının yanında patlayıcı yüklü İHA bulunmuştu: şapka, kapüşon ve siyah sırt çantası…

Almanya’da Ukrayna’ya ait Antonov kargo uçaklarının yakınında patlayıcı yüklü İHA bulunmasına ilişkin soruşturmada, iki şüphelinin ardından kimliği belirsiz bir kişinin daha bağlantısı araştırılıyor. Federal Savcılık ve Federal Kriminal Dairesi, aranan kişinin eşkalini paylaşarak kamuoyuna yardım çağrısı yaptı. Açıklamada en dikkat çekici ayrıntı ise kişinin ağustos ayındaki yüksek sıcaklıklara rağmen kalın kıyafetler giymesi oldu.

ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN PEŞİNE DÜŞÜLDÜ

Almanya’da Federal Savcılık ve Federal Kriminal Dairesi (BKA) tarafından yapılan ortak açıklamada, "4-5 Ağustos 2026 akşamında, bir havaalanı çalışanı Leipzig-Halle Havaalanı’nın güney pistinde yerde duran bir insansız hava aracı (İHA) keşfetti. İHA, Ukrayna’ya ait Antonov kargo uçaklarına çok yakın bir konumdaydı. İHA, patlayıcı bir düzenekle donatılmış ve patlayıcılarla yüklüydü. BKA şu ana kadar iki şüpheliyi tespit etti. Soruşturmaya göre, insansız hava aracı saldırısı ile bağlantılı olabilecek başka bir bilinmeyen kişi daha bulunuyor" denildi.

Almanya bu kişinin peşinde! Ukrayna uçaklarının yanında patlayıcı yüklü İHA bulunmuştu: şapka, kapüşon ve siyah sırt çantası… 1

Açıklamada, "Ağustos ayındaki yüksek sıcaklığa rağmen alışılmadık derecede kalın giyinmiş zayıf bir kişi aranıyor. Şüpheli şapka ve kapüşon, kalın bir ceket ve koyu renk pantolon giymişti. Ayrıca siyah bir sırt çantası taşıyordu" ifadeleri kullanıldı.
Soruşturmaya göre kimliği belirsiz kişinin 31 Temmuz-4 Ağustos 2026 tarihleri arasında bölgede elektrikli bisikletle seyahat ettiği belirtilerek, "Federal Başsavcılık ve Federal Kriminal Dairesi yardımınızı rica ediyor" çağrısı yapıldı.

Almanya bu kişinin peşinde! Ukrayna uçaklarının yanında patlayıcı yüklü İHA bulunmuştu: şapka, kapüşon ve siyah sırt çantası… 2

HAVALİMANINDA PATLAYICI YÜKLÜ İHA BULUNMUŞTU

Almanya’nın doğusundaki Leipzig-Halle Havalimanında 4 Ağustos 2026’da Ukrayna’ya ait Antonov kargo uçağının bulunduğu bölgede patlayıcı yüklü bir İHA bulunmuştu. İHA’nın etkisiz hale getirilmesinin ardından yapılan ilk incelemeden sonraki açıklamada, profesyonel bir hazırlık gerektirdiği belirtilen saldırı girişiminin uluslararası bir boyutu olduğu belirtilmişti.

Alman hükümeti eylül ayı başında ise saldırı girişiminin arkasında Rusya’nın olduğunu duyurmuş, Bonn şehrindeki Rus Başkonsolosluğu’nun kapatılmasının da dahil olduğu bir dizi kararlarla söz konusu eyleme karşılık verildiğini bildirmişti. Rusya da Almanya’nın bu hamlesine Rusya’nın farklı şehirlerindeki Goethe Enstitülerini kapatarak karşılık vermişti.

Almanya bu kişinin peşinde! Ukrayna uçaklarının yanında patlayıcı yüklü İHA bulunmuştu: şapka, kapüşon ve siyah sırt çantası… 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Almanya İHA
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