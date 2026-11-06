Fatih'te ev arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

Olay, dün Aksaray Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, birlikte yaşayan yabancı uyruklu N.K. ile V.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞTIĞI EV ARKADAŞINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.S., ev arkadaşı N.K.'yı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde N.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. N.K.'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan V.S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. V.S., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır