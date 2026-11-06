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Emine Erdoğan'dan '81 İl, 81 Kadın, 81 Hikaye' programı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen '81 İl, 81 Kadın, 81 Hikaye: Bize Özgü Sergisi Açılış Programı'na ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan'dan '81 İl, 81 Kadın, 81 Hikaye' programı paylaşımı
Mustafa Fidan

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 81 ilinden 81 sanatkâr ve zanaatkâr kadının eserlerini buluşturan sergiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan dan 81 İl, 81 Kadın, 81 Hikaye programı paylaşımı 1

EMİNE ERDOĞAN'DAN KADIN SANATKARLAR PAYLAŞIMI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Emine Erdoğan şunları söyledi;

"AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımızın ev sahipliğinde düzenlenen '81 İl, 81 Kadın, 81 Hikaye: Bize Özgü Sergisi Açılış Programı'nda, maharetleriyle fark yaratan kadınlarımızla bir araya geldik. Ülkemizin 81 ilinden 81 sanatkâr ve zanaatkâr kadınımızın eserlerini buluşturan sergi, geleneksel sanatlarımızın çağdaş yorumları ve dijital imkânların kullanımıyla özgün bir seçki sunuyor.

"MİRASIN NESİLLERE AKTARILMASINDA DA ÖNEMLİ BİR ROL ÜSTLENİYOR"

Her eser, onu meydana getiren hünerli ellerin ustalığı kadar hikâyesini ve Anadolu’nun kültürel zenginliğini de taşıyor. Tekniği, geleneği ve estetiği yaşatan kadınlarımız, bu kıymetli mirasın gelecek nesillere aktarılmasında da önemli bir rol üstleniyor. Kadın emeğinin gücünü ve değerini görünür kılan bu anlamlı buluşmaya katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyorum."

Emine Erdoğan dan 81 İl, 81 Kadın, 81 Hikaye programı paylaşımı 2

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Anahtar Kelimeler:
Emine Erdoğan sanat
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