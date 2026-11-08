Türk uyuşturucu baronu Almanya'nın en sıkı cezaevinden kaçtı! Rüşvetle her şeyi yapmış

Almanya'da Berlin organize suç ağının merkezindeki El-Zein aşiretine bağlı olan 34 yaşındaki uyuşturucu baronu Diyar Gündüz, 2025'teki 94 kiloluk dev kokain sevkiyatının yanı sıra bir kişiyi günlerce alıkoyup darp etmekten 17 yıl hapis cezası aldı.

EN SIKI CEZAEVİNDE İSTEDİĞİNİ YAPIYORDU

17 yıllık cezasını çekmek üzere Almanya'nın en sıkı korunan Essen hapishanesine gönderilen baron Gündüz, koğuşunda dışarıdan çok daha rahat hareket ediyor, adeta imtiyazlı bir misafir gibi ağırlanıyordu. İddiaya göre cezaevindeki bazı gardiyanları ve infaz koruma memurlarını lüks hediyelere boğan uyuşturucu baronu, bu sayede firar planını hayata geçirmek için içeride kusursuz bir köstebek ağı kurdu.

RÜŞVETE BOĞDU! PLANINI DEVREYE SOKTU

Sabah'ta yer alan habere göre bir infaz koruma memuruna, dışarıdaki adamları aracılığıyla lüks bir motosiklet satın alan Gündüz, bu dev rüşvetin ardından kaçışı için düğmeye bastı. İddiaya göre gardiyan, aldığı lüks motosikletin karşılığı olarak baronun sahte hastalık oyununa alet oldu ve Gündüz'ün cezaevi dışındaki bir tıp merkezine sevk edilmesi için gerekli adımları attı.

DIŞARIYA BİLGİ SIZDIRDI

Gardiyanın yardımı bununla da sınırlı kalmadı. Uyuşturucu baronunun hangi hastaneye, hangi gün ve saat kaçta, ne şekilde götürüleceğinin tüm detaylarını dışarıdaki silahlı infaz timine günler öncesinden sızdırdı.

FİLMLERİ ARATMAYAN PLAN

Sızdırılan koordinatlar doğrultusunda, El-Zein aşiretinin silahlı infaz timi Essen kent merkezindeki Kennedyplatz'da bulunan radyoloji merkezini adeta ablukaya aldı. Sahte hastalık bahanesiyle randevusuna getirilen Diyar Gündüz, muayene binasına girdiği an film sahnelerini aratmayan o kaçış hikayesi başladı.

GARDİYANLARA KELEPÇE

Yüzleri maskeli ve ağır silahlı iki saldırgan, tıp merkezinin koridorunda aniden cezaevi görevlilerinin karşısına çıktı. Neye uğradığını şaşıran iki infaz koruma memuru, saldırganlar tarafından etkisiz hale getirildi ve merdivenlere kendi kelepçeleri ile kelepçelendi.

ÇELİK PRANGALAR SANİYELER İÇİNDE ÇÖZÜLDÜ

Baskının en büyük skandalı ise tam bu esnada yaşandı. Çete, yanlarında getirdikleri internette 10 euroya satılan evrensel bir kilit anahtarı sayesinde, Diyar Gündüz'ün ayaklarındaki çelik prangaları saniyeler içinde çözmeyi başardı.

HER DETAYI DÜŞÜNMÜŞLER

Binadan çıkarken polisin kendilerini hızla takip etmesini engellemek isteyen çete üyeleri, binanın girişine patlamaya hazır süsü verilmiş, ahşaptan yapılma sahte bir el bombası maketi bıraktı. Bombayı gören tıp merkezi çalışanları ve güvenlik güçleri panik içinde geri çekilmek zorunda kaldı. 3 kişi olay yerinden elektrik scooterle kaçmayı başardı.

İNFAZ MEMURUNA GÖZALTI

Diyar Gündüz'ün film gibi kaçışının ardından alarm durumuna geçen Alman Federal Emniyeti (BKA) ve Essen Savcılığı, ilk olarak cezaevi içindeki olası bir sızıntıyı mercek altına aldı. Firardan hemen sonra başka bir hapishaneye (JVA Hagen) sevk edilen üç eski mahkumun verdiği bilgiler doğrultusunda hücre bloklarında çalışan bir infaz koruma memuru gözaltına alındı.

YASAK BIÇAKLAR VE ÇOK SAYIDA GAYRİMENKUL

Evinde yapılan aramada ise 40 bin euro, çok sayıda lüks saat, 9 adet yasa dışı akıllı cep telefonu, kavanozlar içine gizlenmiş kilolarca uyuşturucu, taşınması yasak çok sayıda bıçak ele geçirildi. Eşinin üzerinde ise çok sayıda gayrimenkul olduğu belirlendi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

İsmi güvenlik gerekçesiyle açıklanmayan görevli, çıkarıldığı mahkemece "Yolsuzluk, Rüşvet Alma (Bestechlichkeit), Yasa Dışı Silah ve Uyuşturucu Bulundurma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gündüz için ise uluslararası yakalama kararı çıkartıldı.