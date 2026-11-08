İznik’te 3 gün süren Hamsi Festivali’nde 2 ton hamsi ikram edildi

İznik Karadenizliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından, Şehit Sedat Pelit Parkı’nda 6-8 Kasım tarihleri arasında düzenlenen festival, cuma günü başladı. İznik’in yanı sıra çevre il ve ilçelerden de çok sayıda vatandaşın katıldığı organizasyonda, çeşitli sanatçılar sahne aldı. Yöresel ürün stantlarının kurulduğu festival alanında vatandaşlar, Karadeniz müziği eşliğinde horon oynarken, toplamda 2 ton hamsi ziyaretçilere ikram edildi.

Festival kapsamında sahne alan sanatçılara, İznik’in tarihi ve kültürel simgelerinden olan İznik çinileri hediye edildi. Dün akşam sahne alan sanatçı Sinan Sami, soğuk havaya rağmen festivale katılan vatandaşlara ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Sami, “Bursa İznik’te, İznik Karadenizliler Derneği’nin düzenlediği bu hamsi festivali ve eğlencenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumartesi akşamı son konuk sanatçı olarak sahne aldık. Güzel geçti. Bu soğuğa rağmen hemşerilerimiz gelmek için gayret gösterdi. Horon kültürünün hatırına alandaki soğuğa dayandılar. Herkese, dernek başkanına, yöneticilere ve emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Bu tür platformların daim olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Festivalin devamının gelmesini temenni ettiğini söyleyen Sinan Sami, “Temennimiz odur ki bu tür platformların daim olması, birlik beraberlik içinde olması. Zaten gaye ve amaç odur. Sadece buraya gelip hamsi festivalidir diye sadece hamsi yemek değildir. Soğuktan tabii ki hamsi yenir ama hamsi bizim Karadeniz’i temsil eden geleneksel bir değerdir. Bu kışın ilk organizasyonlarıydı sanırım. İnşallah bundan sonra yaz kış devam eder bu tür organizasyonlar, daha popüler olur. Biz de elimizden gelen gayretle birlikte yanlarında olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

İznik Karadenizliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Sinan Ulusoy ise ilk kez düzenledikleri festivalin gördüğü ilgiden memnun olduklarını belirterek, organizasyonun birlik ve beraberlik açısından önemine dikkat çekti. Sinan Ulusoy, “Bugün ilk kez düzenlenen birinci İznik Hamsi Festivali’ne cuma gününden itibaren start verdik. Soğuğa rağmen iyi bir katılım sağladık. Birbirinden değerli sanatçılarla İznik’in coşkusunu hep birlikte yaşadık. Katılımları gayet güzel. Diğer il ve ilçelerden gelen herkesin ayağına sağlık diyorum. Şimdiden kış olmasına rağmen dereceler üç dört derece gösterirken sanatçıların pozitif enerjisiyle beraber halkın enerjisiyle beraber sıcak bir ortam yarattık. Soğuk bizim için yok, çok güzel bir ortam var. İlk kez düzenledik birinci hamsi festivalini, gayet yoğun bir katılım aldık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Festivale katılan ziyaretçilerden Ali Öztürk de organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek İznik’te böyle bir etkinliğin düzenlenmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Ali Öztürk, “Festival on numara oldu. İznik böyle bir şenlik görmediydi, çok güzel oldu. Başkanımıza çok teşekkür ederiz, güzel bir çalışma yaptı. Horon oynadık. Sohbet muhabbet, hamsi de yedik. Çok güzel bir festival oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Katılım çok güzel oldu, yani her yerden insan geldi. Güzel yani, kalabalık. Tekrar gelmesini dört gözle bekliyoruz” diye konuştu.

Kaynak: DHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır