Tunceli- Erzincan kara yolunda zincirsiz ve kış lastiği olmayan araçlara geçiş yasağı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından kentte sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Hava sıcaklığının düşmesiyle yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Keskin virajları ve dik rampalarıyla bilinen Tunceli-Erzincan kara yolunun 1800 rakımlı Cankurtaran mevkisi, kar yağışıyla beyaza büründü. Bölgede hazır bekletilen Karayolları ekipleri, yağışın başlamasıyla kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Ekiplerin, ulaşımın aksamaması ve buzlanma nedeniyle meydana gelebilecek kazaların önlenmesi için çalışmalarını gece gündüz sürdürdüğü belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Tunceli Valiliği, kar yağışının etkili olduğu güzergahta zincirsiz ve kış lastiği bulunmayan araçların geçişine izin verilmeyeceğini duyurdu. Sürücülerden kar yağışı, buzlanma ve görüş mesafesindeki olası düşüşlere karşı dikkatli olmaları, araçlarında gerekli kış ekipmanlarını bulundurmaları ve trafik kurallarına uymaları istendi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır