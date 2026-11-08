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Yurt dışına kaçmak isteyen 5 Türk sınırda yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde haklarında çok sayıda suçtan açık dosyaları bulunan 5 Türk, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isterken yakalanarak, gözaltına alındı.

Yurt dışına kaçmak isteyen 5 Türk sınırda yakalandı

Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve sınır birliklerince Saçlımüsellim köyü kırsalında ortaklaşa gerçekleştirilen denetimlerde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 5 Türk yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin yapılan Jandarma Akıllı Devriye Uygulaması (JADU) yüz taraması ve kimlik sorgulamasında, Küçükçekmece 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nden ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, Küçükçekmece 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nden ‘kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka kurumlarının çalışanı olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık’ ve Büyükçekmece 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği’nden ‘birden fazla kişi ile silahla yağma’ suçlarından açık dosya kayıtları bulunan K.B. (34), Uzunköprü 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından ‘askeri yasaklı bölgelere girme’, Enez Asliye Ceza Mahkemesi tarafından ‘eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak’, Mersin 8’inci Asliye Ceza Mahkemesinden ‘bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık’ suçlarından istinafta dosyaları bulunan ayrıca ‘göçmen kaçakçılığı’ suçundan birçok kapalı dosyası olan S.A. (42), ‘bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ ve ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, satın almak veya kullanmak’ suçlarından 12 aranma kaydı olan ve yurt dışı çıkış yasağı bulunan E.B. (37), Haymana 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından ‘kasten yaralama’ ve ‘ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma’ ile Ankara 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘tasarlayarak adam öldürme’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından istinafta birden fazla açık dosya kaydı bulunan ve yurt dışına çıkış yasağı olan F.G. (22) ile Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla ‘çocuğu kasten öldürme’ ve ‘kasten öldürme’ suçlarından toplam 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.E. (26) olduğu tespit edildi. 5 şüpheli, gözaltına alındı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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