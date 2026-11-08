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Mısır'daki tren kazasında 4 kişi öldü, 88 kişi yaralandı

Mısır'ın Giza vilayetindeki Ayat kentinde meydana gelen tren kazasında 4 kişi öldü, 88 kişi yaralandı.

Mısır'daki tren kazasında 4 kişi öldü, 88 kişi yaralandı

Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığından yapılan açıklamada, Kahire-Asvan demir yolu hattında meydana gelen kazada 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 88 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kazanın ardından ölü ve yaralıların hastanelere nakli için 72 ambulansın görevlendirildiği aktarılan açıklamada, yaralılardan 49'unun Vasta Hastanesi'ne, 29'unun Ayat Hastanesi'ne, 10'unun ise Atyaf Hastanesi'ne kaldırıldığı kaydedildi.

Mısır daki tren kazasında 4 kişi öldü, 88 kişi yaralandı 1

Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar'ın yaralılara sunulan sağlık hizmetlerini yakından takip ettiği ve Giza ile Beni Süveyf vilayetlerindeki sağlık kuruluşlarında hazırlık seviyesinin yükseltilmesi talimatı verdiği bildirildi.

Öte yandan Mısır Ulusal Demir Yollarından yapılan açıklamada, Giza'dan Feyyum kentine giden 134 numaralı trenin, Kahire'den Asvan'a giden 2010 numaralı yolcu treninin arka vagonuna çarptığı belirtildi.

Mısır daki tren kazasında 4 kişi öldü, 88 kişi yaralandı 2
Yerel basındaki haberlerde ise olay yerine sevk edilen vinçler ve ağır iş makineleriyle bakım ve mühendislik ekiplerinin, raydan çıkan vagonları kaldırarak yeniden raylara yerleştirmek için çalışma başlattığı ifade edildi.

Kaza nedeniyle Kahire-Asvan demir yolu hattında tren seferleri her iki yönde geçici olarak durduruldu.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Mısır
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