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Bakan Ersoy'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 10 Kasım dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Ersoy'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
Sariye Nur Dönmez

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefi doğrultusunda, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin her alandaki ilerleyişine katkı sunmak için kararlılıkla çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Ersoy, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88. yılında rahmet, minnet ve saygıyla anan Ersoy, her 10 Kasım'da milletle birlikte Atatürk'ün aziz hatırası etrafında buluştuklarını anımsattı.

Atatürk'ün eserlerine sahip çıkma, fikirlerini anlama ve emanet ettiği Cumhuriyet'i daha ileriye taşıma kararlılıklarını yenilediklerini belirten Ersoy, "Bağımsızlığımızı hangi fedakarlıklarla kazandığımızı hatırlıyor, gelecek nesillere daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye bırakmanın sorumluluğunu yüreğimizde hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefi doğrultusunda, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin her alandaki ilerleyişine katkı sunmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin kazanımlarını koruyarak bilimde, kültürde, sanatta ve ekonomide daha güçlü bir Türkiye inşa etmeyi, bu büyük emaneti Türkiye Yüzyılı'yla taçlandırmayı ortak sorumluluğumuz olarak görüyoruz."

"ATATÜRK'ÜN HATIRASINI YAŞATMA KARARLILIĞIMIZI İFADE EDİYORUZ"

Bu anlayışla ülkenin kültürel zenginliğini korumak, Türk milletinin ortak hafızasını yaşatmak ve medeniyet birikimini gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Ersoy, "Atatürk'ün hatırasını, ülkemize kazandıracağımız eserlerle ve milletimize sunacağımız hizmetlerle yaşatma kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Ersoy, istiklal mücadelesinin bütün kahramanlarını da rahmet ve şükranla yad etti.

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Mehmet Nuri Ersoy
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