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Sahilde cesedi bulunan kişinin kimliği belirlendi

Muğla'nın Datça ilçesi Körmen Sahili'nde bulunan cesedin Emirhan Deniz'e (22) ait olduğu belirlendi.Karaköy Mahallesi Körmen Sahili'nde dün saat 08.30 sıralarında yürüyüş yapanlar, yerde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Sahilde cesedi bulunan kişinin kimliği belirlendi

Karaköy Mahallesi Körmen Sahili'nde dün saat 08.30 sıralarında yürüyüş yapanlar, yerde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. İncelemede, hareketsiz şekilde yatan kişinin hayatını kaybetmiş olduğu belirlendi. Cesedin kime ait olduğunun tespiti için çalışma başlatıldı. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemenin ardından ceset, kesin ölüm nedenin tespiti için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yapılan incelemelerde, cesedin Emirhan Deniz'e ait olduğu belirlendi. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Deniz’in naaşı, bugün öğle vakti memleketi Isparta'da toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Sahilde cesedi bulunan kişinin kimliği belirlendi 1
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Muğla Datça
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