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Aydın’da silahlı saldırılar ve suç örgütüne yönelik operasyon: 13 tutuklama

Aydın’ın Söke ve Didim ilçelerinde yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 13’ü tutuklandı.

Aydın’da silahlı saldırılar ve suç örgütüne yönelik operasyon: 13 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü Söke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından, 3 Eylül, 2, 14 ve 30 Ekim 2026 tarihlerinde iş yeri, araç ve ikametlere yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırılar ile önlenen bir silahlı eyleme ilişkin çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 15 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden 8’i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
Yeni nesil suç örgütlerine yönelik sürdürülen çalışmalarda da, örgüte eleman, araç, yer ve finansman sağlayan kişilerin de kimlikleri tespit edildi. Bu kapsamda 6 Kasım 2026 tarihinde Söke ve Didim ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 5’i tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yürütülen iki ayrı çalışma kapsamında toplam 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın’da silahlı saldırılar ve suç örgütüne yönelik operasyon: 13 tutuklama 1

Aydın’da silahlı saldırılar ve suç örgütüne yönelik operasyon: 13 tutuklama 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Aydın
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