Mısır'da 1600 yıllık mumyada akılalmaz keşif!

Mısır'da yürütülen arkeolojik kazılarda, yaklaşık 1600 yıllık bir mumyanın karın bölgesinde Homeros'un İlyada destanından bir bölüm içeren papirüs keşfedildi. Araştırmacılar, Antik Yunan edebiyatına ait bir metnin mumyalama işleminin parçası olarak kullanıldığının ilk kez tespit edildiğini açıkladı.

Keşfin, Antik Mısır'daki cenaze uygulamaları ve dinî yaşam hakkındaki mevcut bilgilerin geliştirilmesi açısından önemli sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.

1600 YILLIK MUMYANIN KARIN BÖLGESİNDE BULUNDU

Papirüs parçası, yaklaşık 1600 yıl önce Roma dönemine ait bir mezara gömülen mumyanın karın bölgesinde ortaya çıkarıldı.

Keşif, Antik Mısır'ın önemli yerleşim merkezlerinden biri olan Oxyrhynchus'ta gerçekleştirildi.

Firavunlar döneminde Per-Medjed adıyla bilinen Oxyrhynchus, Greko-Romen Mısır'ın en önemli şehirlerinden biri olarak kabul ediliyordu.

Antik kentin kalıntıları, günümüzde Kahire'nin yaklaşık 190 kilometre güneyinde bulunan Al-Bahnasa kasabasında, Nil Nehri'nin Bahr Yussef olarak bilinen kolunun yakınında yer alıyor.

KASIM VE ARALIK 2025'TEKİ KAZILARDA ORTAYA ÇIKTI

Independent'ın yer verdiği habere göre, Barselona Üniversitesi Antik Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü'nden araştırmacılar, Kasım-Aralık 2025 döneminde gerçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında mumyayı keşfetti.

Yapılan incelemelerde, mumyanın karın bölgesine mumyalama ritüelinin bir parçası olarak papirüs yerleştirildiği belirlendi.

Araştırmacılar, bu uygulamanın daha önce karşılaşılan örneklerden farklı olduğuna dikkat çekti.

İLK KEZ ANTİK YUNAN EDEBİYATINA AİT BİR METİN BULUNDU

Roma dönemine ait Mısır mumyalarında daha önce de Yunanca yazılmış papirüsler tespit edilmişti. Ancak bu metinlerin tamamının büyü veya ritüellerle ilgili içeriklerden oluştuğu belirtiliyordu.

Son keşifte bulunan papirüsün Homeros'un İlyada destanına ait olması, araştırmacılar tarafından önemli bir farklılık olarak değerlendirildi.

Bilim insanları, mumyalama işlemi kapsamında ilk kez Antik Yunan edebiyatına ait bir metnin bulunduğunu vurguladı.

HOMEROS'UN 24 BÖLÜMDEN OLUŞAN DESTANI

Homeros'a atfedilen ve tarihi MÖ 800 yılına kadar uzanan İlyada destanı, 24 kitaptan oluşuyor.

Eser, ağırlıklı olarak Truva Savaşı'nı ve Yunan ordusunun en güçlü savaşçısı olarak anlatılan Akhilleus'un kahramanlıklarını ve trajik kaderini konu alıyor.

Destandaki olaylar, savaşın son yılındaki birkaç haftalık süreçte geçiyor.

Yunan komutan Agamemnon tarafından küçük düşürüldüğünü düşünen Akhilleus'un öfkesi üzerinden ilerleyen anlatıda gurur, kader, onur ve ölümlülük gibi temalar işleniyor.

Antik Yunan kültürü ve mitolojisine ait unsurları bir araya getiren eser, dönemin toplumsal değerlerine ilişkin önemli bilgiler sunuyor.

İlyada, günümüzde de etkisini sürdürerek çok sayıda uyarlamaya ilham vermeye devam ediyor.

PAPİRÜSTE TRUVA SAVAŞI'NA HAZIRLANAN ORDULAR ANLATILIYOR

Araştırmacılar, mumyanın içinde bulunan papirüsün İlyada destanının ikinci kitabındaki gemiler kataloğuna ait olduğunu belirledi.

Söz konusu bölümde, Truva öncesinde bir araya gelen Yunan kuvvetlerinin sıralandığı ünlü anlatım yer alıyor.

Ancak bilim insanları, mumyalama işlemi sırasında neden özellikle bu metnin tercih edildiğinin henüz bilinmediğini ifade etti.

MUMYALAMA GELENEKLERİNDE ÜÇ FARKLI KÜLTÜRÜN İZLERİ

Araştırmacılara göre Roma döneminde Oxyrhynchus'ta gerçekleştirilen mumyalama işlemleri, geleneksel Mısır uygulamalarıyla Yunan ve Roma geleneklerini bir araya getiriyordu.

Dönemin Antik Mısır rahipleri, bedenleri korumak amacıyla 40 günden uzun süren işlemler uyguluyordu.

Bu süreçte cesetlerin kurutulması için natron tuzu kullanılıyor, ardından bedenler keten kumaşlarla sarılıyordu.

Organların korunması için geleneksel kanopik kapların kullanılması yerine, bedenin iç kısmına koruyucu malzemeler yerleştirilmesi tercih ediliyordu.

Bu malzemelerle birlikte, Antik Yunan edebiyatına ait metinler içeren papirüsler de göğüs veya leğen kemiği boşluğuna yerleştirilerek kil ile mühürlenebiliyordu.

Tabutlarda ve mumyaların sarıldığı kumaşlarda ise Mısır ve Roma kültürlerine ait motifler bir arada bulunuyordu.