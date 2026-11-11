HABAŞ'ta hayatını kaybetmişti! Genç mühendisin elleri yanmış: "İş kazası dersen kovulursun"

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Yeni Foça yolu üzerindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda dün öğle saatlerinde meydana gelen patlamada 18 işçi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında, fabrikada 3 aydır makine mühendisi olarak çalışan 25 yaşındaki Kadir Kaan Özçelik de yer aldı. İzmir Adli Tıp Kurumu önünde otopsi işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen Özçelik'in yakınları, fabrika yetkililerine tepki göstererek patlamada sorumluluğu bulunanların hesap vermesini istedi.

"GEREKİRSE KENDİMİ ÖLDÜRECEĞİM AMA O HESABI SORACAĞIM"

Ağabeyinin ölümünün ardından büyük üzüntü yaşayan Şeval Özçelik (20), "16 Kasım'da doğum günümdü. Bana hediyeler alacaktı. Yeni tıraşını yapmıştı, onu gösterecekti akşam. 'Saçımı sabah nasıl keseyim' diye sordu. Siz benim elimden aldınız bunu. Teker teker hesap vereceksiniz. En az suçlusundan en çok suçlusuna kadar ben gerekirse kendimi öldüreceğim ama o hesabı soracağım. Teker teker hesap vereceksiniz" dedi.

"ABİM SABAH ÖLDÜ BİZE SÖYLEMEDİLER"

Kardeşinin işe başlayalı henüz 3 ay olduğunu ifade eden Özçelik, "Annem ve babam, kardeşimin daha yasını tutamıyorlar. Çünkü benim kardeşim dün saat 12.00 sıralarında öldürüldü. Yöneticiler ve diğer sorumlular tarafından öldürüldü ama ben daha kimlerin sorumlu olduğunu bilemiyorum. Sabahında öldü benim abim. Ama benim abimin öldüğünü bize söylemediler" diye konuştu.

'EĞER İŞ KAZASI DERSEN ATARLAR'

Ağabeyinin daha önceki bir olayda ellerinin yandığını dile getiren Özçelik, "Çevresindeki insanlar 'eğer iş kazası dersen seni işten atarlar, seninle uğraşırlar' diye korkutmuşlar. Çocuk şikayetçi bile olamadı. Menemen Devlet Hastanesine kontrole gitti ama şikayetçi olamadı. Aradan 1 hafta geçtikten sonra tekrar iş yerine gitti çalışmak için. Tehdit edileceğini söylediler. Abimin canına katlettiler. Ben bunun peşini bırakmayacağım. Rahat uyumayın. Elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

Kadir Kaan Özçelik'in halası da tepkilerini dile getirerek olayla ilgili hesap soracaklarını belirtti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır