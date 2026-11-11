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Eyüpsultan‘da silahlı saldırı: 3 yaralı

İstanbul Eyüpsultan'da, motosikletle gelen kimliği belirsiz kişiler, sokakta bulunan 3 kişiye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri motosikletle kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Eyüpsultan‘da silahlı saldırı: 3 yaralı

Olay, Merkez Mahallesi Ağaçlı Sokak üzerinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası alınamayan motosikletle gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, sokak üzerindeki 3 kişiye henüz bilinmeyen nedenle silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, şüpheliler de motosikletle olay yerinden kaçtı.

Eyüpsultan‘da silahlı saldırı: 3 yaralı 1

Çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak çevre hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri de saldırının yapıldığı sokak üzerine şerit çekerek detaylı inceleme yaptı. Çevredeki vatandaşlardan da olay hakkında bilgi alan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Eyüpsultan‘da silahlı saldırı: 3 yaralı 2


Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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silahlı saldırı
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