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İtalya hükümetinden F-35 hamlesi! Parlamentoya başvuruldu

NATO üyesi İtalya'da sağ koalisyon hükümeti, F-35 savaş uçağı programı için yaklaşık 7,3 milyar avroluk ek harcama yapmak üzere parlamentoya başvurdu. F-35 savaş uçağı programının toplam maliyetinin 20,8 milyar avroya çıkması bekleniyor. Satın alınacak uçak sayısının 131 olarak belirlendiği ancak bu sayının nihayetinde 115 olacağı kaydedildi.

İtalya hükümetinden F-35 hamlesi! Parlamentoya başvuruldu

Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, çok yıllı yeniden silahlanma programına ilişkin sunulan yeni bakanlık kararnamesi taslağı, F-35 Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) silah sisteminin satın alınmasını ve ülkenin kuzeyindeki Cameri'de bulunan ilgili endüstriyel ve teknolojik bakım merkezinin güçlendirilmesini amaçlıyor.

"HÜKÜMET F-35'LERİN TEDARİKİNİ HIZLANDIRIYOR"

La Repubblica gazetesi de haberi, "Hükümet, yeniden silahlanmayı ve yeni F-35'lerin tedarikini hızlandırıyor." başlığıyla okuyucularına duyurdu.
İtalya hükümetinden F-35 hamlesi! Parlamentoya başvuruldu 1
Gazetenin haberinde, hükümetin bu talebiyle F-35 savaş uçağı programının maliyetinin 7,3 milyar avro daha arttığı ve 2009'da öngörülen 13,5 milyar avrodan 20,8 milyar avroya yükseldiği belirtildi.

115 ADET ALINMASI PLANLANIYOR

Haberde, başlangıçta alınması planlanan uçak sayısının 131 olarak belirlendiği ancak bu sayının nihayetinde 115 olacağı kaydedildi. Hükümetin onay talebinde bulunduğu parlamentonun Savunma Komisyonunun, öneriyi incelemek için 13 Aralık'a kadar süresi olduğu ifade edildi. Il Sole 24 Ore gazetesi de İtalyan Silahlı Kuvvetleri için yeni F-35 savaş uçakları programının ve uçakların monte edildiği Cameri sanayi tesisinin güçlendirilmesinin İtalyan devletine maliyetinin 7,3 milyar avro arttığını yazdı.

İtalya hükümetinden F-35 hamlesi! Parlamentoya başvuruldu 2

Gazetenin haberinde, 2009'da 13,5 milyar avroluk başlangıç bütçesiyle onaylanan programın maliyetinin, "gerekli bazı revizyonlar, silah sistemine yönelik teknolojik güncellemelerin artan maliyetleri ve son yıllarda kaydedilen enflasyon ile avro-dolar kurundaki dalgalanmalar" nedeniyle 20,8 milyar avroya yükseldiği belirtildi.

Muhalefetteki Yeşil ve Sol İttifak (AVS) Milletvekili Angelo Bonelli de Meloni hükümetinin yeni F-35'ler almak için emekli maaşlarında, okullarda ve siber güvenlik önlemlerinde kesintiye gittiğini öne sürdü.

İtalyan sivil toplum kuruluşu Barış ve Silahsızlanma Ağı da yazılı açıklamasında hükümetin bu adımını "ciddi ve yanlış bir seçim" olarak nitelendirerek parlamentoya, "programın gerçek maliyetleri ve alternatifleri hakkında kamuya açık ve şeffaf bir tartışma yapılmadan bu yeni artışı onaylamama" çağrısında bulundu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İtalya f 35
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