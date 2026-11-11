İngiltere’de, Rusya adına casusluk şüphesiyle ABD askeri gözaltına aldı

İngiltere’de Rusya adına casusluk yaptığından şüphelenilen ABD ordusu mensubu bir kişi gözaltına alındı. İngiliz polisi, söz konusu kişinin 41 yaşında ABD ordusunda üst düzey görevde bulunan bir asker olduğunu belirterek, Rus istihbaratına yardım ettiği şüphelenildiğini ifade etti.

İNGİLTERE’DE ABD ASKERİNE 'RUSYA' GÖZALTISI

Şüphelinin Ulusal Güvenlik Yasası'nın 1'inci ve 3'üncü maddeleri kapsamında suç işlediği şüphesiyle gözaltına alındığını aktaran polis, şüphelinin İngiltere'nin batısındaki Gloucester kenti yakınlarında gözaltına alındığını ve başkent Londra'daki bir polis merkezinde tutulduğunu bildirdi.

Söz konusu maddeler, koruma altındaki bilgilerin elde edilmesi veya açıklanması ile yabancı bir istihbarat servisine yardım edilmesine ilişkin suçları kapsıyor.

"İÇERİDEN KAYNAKLANAN TEHDİTLERİN GERÇEK VE SÜREKLİ OLDUĞUNU ÇARPICI BİÇİMDE HATIRLATIYOR"

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, "Bu önemli gözaltı, ABD ve müttefiklerimiz açısından son derece ciddi endişe kaynağı olan casusluk iddialarını içeriyor" dedi.

ABD Ordusu Karşı İstihbarat Komutanlığı Komutanı Tuğgeneral Sean Stinchon ise, "Hassas bilgilere erişim yetkisi bulunan üst düzey bir askerin iddia edilen eylemleri, içeriden kaynaklanan tehditlerin gerçek ve sürekli olduğunu çarpıcı biçimde hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır