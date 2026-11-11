HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İngiltere’de, Rusya adına casusluk şüphesiyle ABD askeri gözaltına aldı

İngiltere polisi, ABD ordusunda üst düzey görevde bulunan bir askerin, Rus istihbaratına yardım ettiği şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

İngiltere’de, Rusya adına casusluk şüphesiyle ABD askeri gözaltına aldı

İngiltere’de Rusya adına casusluk yaptığından şüphelenilen ABD ordusu mensubu bir kişi gözaltına alındı. İngiliz polisi, söz konusu kişinin 41 yaşında ABD ordusunda üst düzey görevde bulunan bir asker olduğunu belirterek, Rus istihbaratına yardım ettiği şüphelenildiğini ifade etti.

İNGİLTERE’DE ABD ASKERİNE 'RUSYA' GÖZALTISI

Şüphelinin Ulusal Güvenlik Yasası'nın 1'inci ve 3'üncü maddeleri kapsamında suç işlediği şüphesiyle gözaltına alındığını aktaran polis, şüphelinin İngiltere'nin batısındaki Gloucester kenti yakınlarında gözaltına alındığını ve başkent Londra'daki bir polis merkezinde tutulduğunu bildirdi.

Söz konusu maddeler, koruma altındaki bilgilerin elde edilmesi veya açıklanması ile yabancı bir istihbarat servisine yardım edilmesine ilişkin suçları kapsıyor.

"İÇERİDEN KAYNAKLANAN TEHDİTLERİN GERÇEK VE SÜREKLİ OLDUĞUNU ÇARPICI BİÇİMDE HATIRLATIYOR"

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, "Bu önemli gözaltı, ABD ve müttefiklerimiz açısından son derece ciddi endişe kaynağı olan casusluk iddialarını içeriyor" dedi.

ABD Ordusu Karşı İstihbarat Komutanlığı Komutanı Tuğgeneral Sean Stinchon ise, "Hassas bilgilere erişim yetkisi bulunan üst düzey bir askerin iddia edilen eylemleri, içeriden kaynaklanan tehditlerin gerçek ve sürekli olduğunu çarpıcı biçimde hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran'dan Fransa'ya "Buzdolaplarını bile yönetmekten aciz bir hükümeti"İran'dan Fransa'ya "Buzdolaplarını bile yönetmekten aciz bir hükümeti"
Bartın'da 2 katlı ev alevlere teslim olduBartın'da 2 katlı ev alevlere teslim oldu

Anahtar Kelimeler:
Asker İngiltere Rusya abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
17 işçinin hayatını kaybettiği fabrikada bir işçi kendini ateşe verdi

17 işçinin hayatını kaybettiği fabrikada bir işçi kendini ateşe verdi

Özel Harekat devreye girdi! Böyle gözaltına alındılar

Özel Harekat devreye girdi! Böyle gözaltına alındılar

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sazı eline aldı! Hepsini takımdan gönderiyor

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sazı eline aldı! Hepsini takımdan gönderiyor

Cenazede Kurtlar Vadisi'ndeki o isim yalnız bırakmadı

Cenazede Kurtlar Vadisi'ndeki o isim yalnız bırakmadı

Emekliyi heyecanlandıran kulis: Canlı yayında en düşük rakamı verdi

Emekliyi heyecanlandıran kulis: Canlı yayında en düşük rakamı verdi

Akaryakıta peş peşe indirim yolda

Akaryakıta peş peşe indirim yolda

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.