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İran'dan Fransa'ya "Buzdolaplarını bile yönetmekten aciz bir hükümeti"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Fransa’nın süpermarketlere yönelik siber saldırıdan İran’ı sorumlu tutmasına tepki göstererek, "Buzdolaplarını yönetmekten bile aciz olan Fransa hükümeti, başarısızlıklarının sorumluluğunu başkalarına yüklemeye çalışıyor" dedi.

İran'dan Fransa'ya "Buzdolaplarını bile yönetmekten aciz bir hükümeti"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Fransa Dışişleri Bakanı Barrot’un dün 11 ve 12 Ekim'de gerçekleştirilen ve 700'den süpermarketi hedef alan siber saldırıların arkasında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun olduğuna dair yaptığı açıklamasına tepki gösterdi.

İran dan Fransa ya "Buzdolaplarını bile yönetmekten aciz bir hükümeti" 1

İRAN'DAN FRANSA'YA YANIT

Arakçi, "Halkının şikayetlerini gidermeyi bir yana bırakın, buzdolaplarını yönetmekten bile aciz olan Fransa hükümeti, başarısızlıklarının sorumluluğunu başkalarına yüklemeye çalışıyor. Evet, İran güçlü bir devlettir. Ancak Fransa'nın aksine biz, Gazze'deki katliamlara destek vererek veya okulları ve hastaneleri bombalayarak gücümüzü göstermiyoruz" dedi.

FRANSA İRAN'IN PARİS BÜYÜKELÇİSİ’Nİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞIRMIŞTI

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Barrot’un açıklamalarının ardından bugün İran'ın Paris Büyükelçisinin sabah saatlerinde bakanlığa çağırmıştı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot yaptığı açıklamada, "Bu, topraklarımıza yönelik ilk geniş çaplı sabotaj amaçlı siber saldırı olup ulusun çıkarlarına ve Fransız halkının güvenliğine yönelik büyük bir saldırı teşkil etmektedir" demişti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fransa İran
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