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Konya’da minibüs tıra çarptı: 8 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde minibüsün aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada, aralarında 2 çocuğun da bulunduğu toplam 8 kişi yaralandı.

Konya’da minibüs tıra çarptı: 8 yaralı

Kaza, Karapınar-Konya kara yolunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Konya'dan Karapınar istikametine seyreden İ.A. idaresindeki minibüs, aynı yönde ilerleyen R.Ç. yönetimindeki çekiciye bağlı yarı römorka arkadan çarptı.

Çarpışmanın ardından minibüs sürücüsü İ.A. ile araçta bulunan 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 8 yaralı, tedavi altına alındı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi amacıyla tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konya kaza
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