TikTok'ta 20 bin şüpheli profil! İspanya'dan yasak talebi

İspanya'da sosyal medya platformu TikTok'a yönelik dikkat çeken bir adım atıldı. Ülkedeki azınlık sol koalisyon hükümeti, çocukların cinsel istismarına ilişkin videoların platformda yayımlandığının tespit edilmesi üzerine TikTok'un faaliyetlerinin askıya alınmasını istedi.

TİKTOK'UN FAALİYETLERİNİN ASKIYA ALINMASI İSTENDİ

İspanya Gençlik ve Çocuk Bakanı Sira Rego, düzenlediği basın toplantısında TikTok'a yönelik girişimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rego, İspanya Veri Koruma Ajansına başvurarak sosyal medya platformunun ülkedeki faaliyetlerinin "istisnai bir önlem olarak askıya alınmasını" talep ettiklerini duyurdu.

TikTok'ta çocukların cinsel istismarına ilişkin binden fazla videonun ortaya çıktığını hatırlatan Rego, hükümetin platformu doğrudan yasaklama yetkisinin bulunmadığını belirtti.

Bakan Rego, "TikTok'un faaliyetlerini geçici olarak askıya almak hükümetin yetkisinde değil. Eğer bize kalsaydı, dün askıya alırdık." ifadelerini kullandı.

TİKTOK İLE YAPILAN GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ALINAMADI

TikTok yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıklayan Rego, şirketin konuyu inceleme ve değerlendirme sözü verdiğini aktardı.

Ancak görüşmelerin ardından herhangi bir somut çözüm sunulmadığını savunan İspanyol Bakan, "Ancak ne teknik çözüm, ne uzlaşma isteği, ne denetim, ne de herhangi bir doğrulama mekanizması sundular." dedi.

SAVCILIĞA DA BAŞVURULDU

TikTok'ta çocukların cinsel istismarına ilişkin içeriklerin tespit edilmesinin ardından İspanya Gençlik ve Çocukluk Bakanlığı da harekete geçti.

Bakanlığın hafta başında Savcılığa başvurarak söz konusu içeriklere ilişkin gerekli işlemlerin başlatılmasını istediği bildirildi.

48 MİLYONDAN FAZLA İZLENMEYE ULAŞTIĞI İDDİASI

İspanyol basınında yer alan bilgilere göre, TikTok'ta çocukların cinsel istismarına ilişkin binden fazla videonun toplamda 48 milyondan fazla izlenmeye ulaştığı tespit edildi.

Ayrıca bu tür içerikleri paylaşan veya satan 20 binden fazla potansiyel çocuk istismarcısı profili belirlendiği öne sürüldü.

Kaynak: AA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır