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Uzayda 150 milyar kilometrelik dev yapı! Sırrı araştırılıyor

NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu, Dünya'dan yaklaşık 63 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve 150 milyar kilometreye uzanan gizemli bir yapıyı ilk kez görünür ışıkta görüntüledi. Bilim insanları, "Kedi Kuyruğu" olarak adlandırılan devasa oluşumun Plüton büyüklüğündeki gök cisimlerinin çarpışmasıyla meydana gelmiş olabileceğini değerlendiriyor.

Uzayda 150 milyar kilometrelik dev yapı! Sırrı araştırılıyor
Sariye Nur Dönmez

Ressam Takımyıldızı'ndaki genç Beta Pictoris yıldızını çevreleyen gaz ve toz diskinde bulunan yapı, yaklaşık 2 yıldır bilim insanlarının dikkatini çekiyor. Daha önce yalnızca James Webb Uzay Teleskobu'nun kızılötesi gözlemlerinde tespit edilen Kedi Kuyruğu, Hubble sayesinde ilk kez görünür ışıkta incelendi.

Arizona Üniversitesinden Arin Avsar liderliğindeki ekip, 14 yılı aşkın gözlem verilerini değerlendirdi. Bulgular The Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlandı.

Uzayda 150 milyar kilometrelik dev yapı! Sırrı araştırılıyor 1

PLÜTON BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ GÖK CİSİMLERİ ÇARPIŞMIŞ OLABİLİR

Araştırmacılara göre yapı, Plüton büyüklüğündeki gök cisimlerinin şiddetli çarpışması sonucu oluşmuş olabilir.

Yaklaşık 1000 astronomik birime ulaşabilen yapının uzunluğu, 93 milyar mile karşılık geliyor.

Uzayda 150 milyar kilometrelik dev yapı! Sırrı araştırılıyor 2

BİLİM İNSANLARINI ŞAŞIRTAN AYRINTI

Yapının görünür ışıkta tespit edilmesini zorlaştıran nedenin, ışığı emen karbon ağırlıklı organik maddeler olduğu düşünülüyor.

Araştırmacılar, yaklaşık 1 mikron büyüklüğündeki toz parçacıklarının beklenmedik derecede gözenekli olduğunu belirledi.

Bu parçacıkların, çarpışma sırasında buharlaşan karbonun soğuyarak yeniden yoğunlaşmasıyla oluşmuş olabileceği değerlendiriliyor.

JÜPİTER'DEN 10 KAT DAHA BÜYÜK GEZEGENİN ETKİSİ

Hubble gözlemleri, yıldızın çevresindeki toz bulutunda dikkat çekici bir bozulma da ortaya çıkardı.

Bilim insanları, bu durumun sistemdeki 3 gezegenden biri olan ve Jüpiter'in yaklaşık 10 katı kütleye sahip Beta Pic b'nin çekim gücünden kaynaklanabileceğini düşünüyor.

GÜNEŞ SİSTEMİ'NİN GEÇMİŞİNE IŞIK TUTABİLİR

Yaklaşık 4,6 milyar yıl önce Güneş Sistemi'nin de benzer çarpışmalarla şekillendiği düşünülüyor.

Araştırmacılar, Kuiper Kuşağı'nın yaklaşık 20 milyon yıllık döneminde yüzlerce Plüton büyüklüğünde gök cismi barındırmış olabileceğini belirtiyor.

Yeni bulguların, gezegen sistemlerinin oluşumuna ilişkin bilinmeyenleri aydınlatması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
NASA bilim
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