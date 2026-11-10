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Karaköy’de seyir halindeki taksi alev alev yandı

Karaköy’de seyir halindeki taksinin motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler taksiyi araçta patlamalarda meydana geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Karaköy’de seyir halindeki taksi alev alev yandı

Yangın, saat 20.00 sıralarında Karaköy Kemeraltı Caddesi'nde çıktı. İddiaya göre, O.Y. idaresindeki taksinin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı.

Karaköy’de seyir halindeki taksi alev alev yandı 1

TAKSİ ALEVLERE TESLİM OLDU

Taksi alev alev yanarken, araçta patlamalarda meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis caddede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ekiplerin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.
Karaköy’de seyir halindeki taksi alev alev yandı 2

TRAMVAY SEFERLERİ KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANDI

Öte yandan takside çıkan yangın nedeniyle, T1 Kabataş Bağcılar tramvay seferlerinde seferler kontrollü olarak sağlandı. Yangının söndürülmesinin ardından seferler normale döndü. Alev alev yanan taksi kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Karaköy’de seyir halindeki taksi alev alev yandı 3

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın taksi Karaköy
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