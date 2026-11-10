Yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli 400 internet sitesine erişim engeli

Alınan bilgiye göre, 2-8 Kasım tarihleri arasında yürütülen siber devriye ve açık kaynak araştırma faaliyetleri kapsamında, 762 sosyal medya hesabı ve URL adresi incelendi.

YASA DIŞI İÇERİKLİ 400 İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM ENGELİ

İncelemeler sonucunda, 336 internet sitesinin yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı, 3 internet sitesinde oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı, 61 internet sitesinin ise müstehcen içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlendi.

YASA DIŞI BAHİS, DOLANDIRICILIK VE MÜSTEHCEN İÇERİK

Siber Güvenlik Başkanlığına bildirilen söz konusu internet sitelerine erişim engeli getirildi.

Ayrıca, bu yıl meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Sincan, Etimesgut, Polatlı ve Yenimahalle'deki nitelikli dolandırıcılık olaylarına karıştığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır