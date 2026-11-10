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Ankara'da atlı polislerden Atatürk'e saygı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği personeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 88'inci yıl dönümünde atlarıyla saygı duruşunda bulunarak andı.

Ankara'da atlı polislerden Atatürk'e saygı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği personeli, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle Türk bayrağı ve Atatürk posterinin bulunduğu alanda atlarıyla bir araya geldi.

Ankara da atlı polislerden Atatürk e saygı 1

ATLI POLİSLERDEN ATATÜRK'E SAYGI

Atlı polisler saatler 09.05’e geldiğinde selam dururken, bir polis de atını ön ayakları üzerine çöktürerek saygı duruşunda bulundu. O anlar kamerayla görüntülendi.
Ankara da atlı polislerden Atatürk e saygı 2

22 ATLI POLİS GÖREV ALDI

Öte yandan Atlı Polis Grup Amirliği'ne bağlı 22 atlı polis, 10 Kasım'da başkentin çeşitli noktalarında görev aldı. Görevlerde, kalabalık ortamlara ve yüksek sese uyum sağlayabilen özel eğitimli atlar kullanıldı.

Ankara da atlı polislerden Atatürk e saygı 3

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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polis Ankara 10 Kasım Anıtkabir
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