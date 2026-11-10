Ankara'da atlı polislerden Atatürk'e saygı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği personeli, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle Türk bayrağı ve Atatürk posterinin bulunduğu alanda atlarıyla bir araya geldi.

ATLI POLİSLERDEN ATATÜRK'E SAYGI

Atlı polisler saatler 09.05’e geldiğinde selam dururken, bir polis de atını ön ayakları üzerine çöktürerek saygı duruşunda bulundu. O anlar kamerayla görüntülendi.



22 ATLI POLİS GÖREV ALDI

Öte yandan Atlı Polis Grup Amirliği'ne bağlı 22 atlı polis, 10 Kasım'da başkentin çeşitli noktalarında görev aldı. Görevlerde, kalabalık ortamlara ve yüksek sese uyum sağlayabilen özel eğitimli atlar kullanıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır