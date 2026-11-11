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Eyüpsultan'da korkutan yangın! Ev alevlere teslim oldu

İstanbul Eyüpsultan’da, gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 1 kişi hayatını kaybederken, çatısı çöken gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Eyüpsultan'da korkutan yangın! Ev alevlere teslim oldu

Yangın, saat 02.00 sıralarında İslambey Mahallesi Mehmet Ali Ağa Sokak'ta bulunan gecekonduda çıktı. Gecekondudan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Eyüpsultan da korkutan yangın! Ev alevlere teslim oldu 1
Bu sırada alevler gecekonduyu sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında gecekondunun çatısı çöktü.

Eyüpsultan da korkutan yangın! Ev alevlere teslim oldu 2

Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi.

Eyüpsultan da korkutan yangın! Ev alevlere teslim oldu 3

İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Eyüpsultan da korkutan yangın! Ev alevlere teslim oldu 4

POLİS İNCELEME YAPTI

Yangın sonrası geçimini kağıt toplayarak sağlayan bir kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi.

Eyüpsultan da korkutan yangın! Ev alevlere teslim oldu 5

Polis ekipleri gecekonduda inceleme yaptı. İncelemelerin ardından kişinin cansız bedeni, cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Eyüpsultan da korkutan yangın! Ev alevlere teslim oldu 6

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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yangın Eyüpsultan
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