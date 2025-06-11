Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa'da belediye başkanvekili seçimleri... O belediye el mi değiştirecek?

İBB'ye düzenlenen 5. dalga operasyonlar kapsamında görevden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin yerine başkanvekili seçimi yapıldı. Saat 10.00 itibarıyla başlayan seçimlerde sayım işlemine geçilecek.

VALİLİK 11 HAZİRAN TARİHİNİ VERMİŞTİ

İBB'ye düzenlenen 5. dalga operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından "görevden uzaklaştırıldıkları" açıklanan başkanların yerine yapılacak başkanvekili seçiminin tarihi İstanbul Valiliği tarafından açıklanmıştı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, başkanlar hakkında sulh ceza hakimliklerince tutuklama kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada, "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'nci maddesi hükümleri gereği; Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa Belediye Meclislerinin Belediye Başkanı Vekillerini seçmek üzere 11 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 10:00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür" ifadelerine yer verildi.

AVCILAR VE BÜYÜKÇEKMECE'DE CHP, GAZİOSMANPAŞA'DA AK PARTİ VE MHP ÇOĞUNLUKTA

Avcılar Belediye Meclisi'nde CHP'nin 24, AK Parti'nin 10, MHP'nin 2, BBP'nin 1; Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde CHP'nin 23, AK Parti'nin 12 ve MHP'nin 2 üyesi bulunuyor.

Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi'nde ise AK Parti'nin 16, MHP'nin 3 üyesi bulunurken, CHP'nin 16 üyesi bulunuyor.

AK PARTİ'NİN ADAYLARI