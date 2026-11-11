İtalya'da alarm! En az 300 okulda bomba tehdidi: Kreşler ve okullar tahliye edildi

İtalya genelinde aralarında Roma, Milano, Torino, Napoli ve Venedik'in de yer aldığı birçok kentte en az 300 okul, e-posta aracılığıyla gönderilen bomba tehditleri üzerine tahliye edildi. Güvenlik güçleri ve bomba imha ekipleri okullarda arama ve kontrol çalışması başlatırken, öğrenciler ile okul personeli güvenli alanlara sevk edildi.

ACİL TOPLANTI KARARI ALINDI

İtalyanca yazılan tehdit mesajında, binalara uzaktan kumandalı patlayıcılar yerleştirildiği öne sürülürken, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin otomobiline bomba konulduğu iddia edildi. Mesajın, kendisini 'Mikhail Andropov' olarak tanıtan bir kişi tarafından imzalandığı belirtildi. Gelişmeler üzerine Meloni, durumu değerlendirmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak amacıyla bakanlar, istihbarat başkanları ve Ulusal Siber Güvenlik Ajansı temsilcileriyle Başbakanlık Binası'nda acil toplantı kararı aldı.

EĞİTİM BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

İtalya Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tehditlerin asılsız ve büyük olasılıkla bir siber saldırı niteliğinde olduğunu belirterek paniğe gerek olmadığını ifade etti. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ise tehditlerin toplumda korku ve endişe yaymayı amaçlayan net bir stratejinin parçası olduğunu vurguladı.

Öte yandan benzer tehdit e-postalarının Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda'daki bazı okullara da ulaştığı, ancak emniyet güçlerinin söz konusu mesajları inandırıcı bulmadığı ve incelemelerin sürdüğü aktarıldı.

Kaynak: AA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır