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İran'dan gövde gösterisi! Dağın altındaki füze üssü ortaya çıktı: Gizlenen füze merak uyandırdı

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Şevket Taner Şahin

İran Devrim Muhafızları Ordusu, yer altında inşa edilen yeni füze üssünün görüntülerini paylaştı. Onlarca füze yüklü kamyonun yer aldığı görüntülerde bir füzenin bulanıklaştırılarak gizlenmesi dikkat çekti.

İran, askeri tesislerine bir yenisini daha ekledi. Devrim Muhafızları Ordusu, yeni yer altı füze üssünü açarken tesisten paylaşılan görüntülerdeki dikkat çekici ayrıntı merak uyandırdı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, yer altında inşa edilen yeni füze üssünü açtığını duyurdu.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri'nin yeni füze üssü, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi ve Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi'nin katılımıyla açıldı.

Çeşitli balistik ve seyir füzeleri ile füze fırlatma rampalarının sergilendiği görüntülerde, bir füzenin bulanıklaştırılarak gizlenmesi dikkati çekti. Üssün nerede inşa edildiğine ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

İran dan gövde gösterisi! Dağın altındaki füze üssü ortaya çıktı: Gizlenen füze merak uyandırdı 1

İran basını, ülkenin yer altı füze tesisinin görüntüsünü yayımladı. Görüntülerde, tünellere konuşlandırılmış onlarca füze yüklü kamyonun yanı sıra tatbikat ve savaş dönemindeki füze ateşleme sahnelerine yer verildi.

İran dan gövde gösterisi! Dağın altındaki füze üssü ortaya çıktı: Gizlenen füze merak uyandırdı 2

Söz konusu tesisin sadece füze ve İHA depolama alanı olmadığı, teknolojik geliştirme ve üretim merkezi de olduğu aktarıldı.

Haberde, bu tesisin yeni bir merkez mi yoksa eski merkezlerden biri mi olduğu konusunda ise bilgi paylaşılmadı.

İran dan gövde gösterisi! Dağın altındaki füze üssü ortaya çıktı: Gizlenen füze merak uyandırdı 3

İran, son yıllarda ülkenin çeşitli noktalarında Devrim Muhafızları Ordusuna ait yer altında inşa edilen askeri üs ve tesisleri sergiliyor.

İran dan gövde gösterisi! Dağın altındaki füze üssü ortaya çıktı: Gizlenen füze merak uyandırdı 4

İran dan gövde gösterisi! Dağın altındaki füze üssü ortaya çıktı: Gizlenen füze merak uyandırdı 5

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Anahtar Kelimeler:
İran füze
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