Son seçim anketi yayınlandı! O grup AK Parti ve Yeni Parti'yi geride bıraktı... İYİ Parti'de dikkat çeken yükseliş

Türkiye'de araştırma şirketlerinin anketleri art arda yayınlanmaya devam ediyor. Fon skandalı ve erken seçim tartışmalarının gündemde olduğu bu günlerde anketler de yakından takip ediliyor.

YÖNEYLEM'İN SEÇİM ANKETİNDE DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin son araştırması yayınlandı. Ekim ayında yapılan son ankette seçmenin oy tercihleri oldukça dikkat çekti.

AK PARTİ VE YENİ PARTİ ARASINDAKİ FARK YÜZDE 2,4

Öte yandan "Önümüzdeki pazar günü milletvekili genel seçimleri yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna cevap verenlerin yüzde 22,5'i AK Parti dedi. Yeni Parti'nin oranı ise yüzde 20,1 oldu. İki parti arasındaki fark ise yüzde 2,4 oldu.

KARARSIZ VE OY KULLANMAYACAK OLANLARIN ORANI YÜZDE 28,8

'Kararsızım' diyenlerin oy oranı yüzde 18,4 ve 'Oy kullanmayacağım' diyenlerin oy oranı yüzde 10,4 oldu. İki grubun toplamı ise yüzde 28,8'e tekabül etti.

AK Parti ve Yeni Parti'nin ardından gelen partiler arasındaki yarış ise göze çarptı. Üçüncü sırada yer alan DEM Parti yüzde 5,8 oy oranına sahip oldu.

İYİ PARTİ, MHP'Yİ GERİDE BIRAKTI

Son anketlerde üst sıralarda bulunan İYİ Parti de yüzde 5,1 oy oranına ulaştı. MHP ise yüzde 5'lik oy oranı ile İYİ Parti'nin arkasında yer aldı.

Bu partileri yüzde 3,6 ile CHP takip etti. Zafer Partisi'nin oy oranı da yüzde 2,8 oldu. Anahtar Partisi'nin oy oranı yüzde 2,1 İşçi Partisi'nin oy oranı ise yüzde 1,1 oldu. Diğer ise yüzde 2,1 oldu.

İYİ PARTİ'DE DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

Son anketlerde İYİ Parti'deki yükseliş dikkat çekti. Yöneylem'in anketinin yanı sıra SONAR Araştırma'da da İYİ Parti'nin oy oranı dikkat çekmişti. SONAR Araştırma'nın anketinde İYİ Parti yüzde 7,3 oy oranıyla DEM Parti ve MHP'yi geride bırakmıştı.