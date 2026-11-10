10 Kasım töreninde bayılan lise öğrencisine kalp doktoru müdahale etti!

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni'nde, Bandırma Anadolu Lisesi öğrencisi Kuzey Toprak Dede, "Mustafa Kemal’i Düşünüyorum" adlı şiiri seslendirdiği sırada aniden fenalaşarak bayıldı.
Öğrencinin fenalaştığını gören görevliler ve törene katılanlar yardımına koştu. İlk müdahale, törene katılan kalp doktoru Dr. Selim Panç tarafından yapıldı.
Ardından alanda hazır bulunan 112 Acil Sağlık ekipleri öğrenciye müdahale ederek gerekli kontrolleri gerçekleştirdi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.