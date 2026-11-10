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10 Kasım töreninde bayılan lise öğrencisine kalp doktoru müdahale etti!

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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni’nde korku dolu anlar yaşandı. Törende şiir okuyan lise öğrencisi fenalaşarak bayıldı, ilk müdahaleyi törende bulunan kalp doktoru Dr. Selim Panç yaptı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni'nde, Bandırma Anadolu Lisesi öğrencisi Kuzey Toprak Dede, "Mustafa Kemal’i Düşünüyorum" adlı şiiri seslendirdiği sırada aniden fenalaşarak bayıldı.

KALP DOKTORU MÜDAHALE ETTİ

Öğrencinin fenalaştığını gören görevliler ve törene katılanlar yardımına koştu. İlk müdahale, törene katılan kalp doktoru Dr. Selim Panç tarafından yapıldı.

10 Kasım töreninde bayılan lise öğrencisine kalp doktoru müdahale etti! 1

HASTANEYE KALDIRILDI

Ardından alanda hazır bulunan 112 Acil Sağlık ekipleri öğrenciye müdahale ederek gerekli kontrolleri gerçekleştirdi.

10 Kasım töreninde bayılan lise öğrencisine kalp doktoru müdahale etti! 2

SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Bandırma atatürk
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