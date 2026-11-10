İzmir’deki 10 Kasım töreninde Cemil Tugay yuhalandı! O anlar kamerada

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde tüm Türkiye'de anıldı. Saatler 09:05'i gösterdiği sırada Türkiye'de hayat durdu ve milyonlarca vatandaş saygı duruşunda bekleyerek Atatürk'ü andı.
İzmir'de de Atatürk'ü anmak için tören düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma törenine geniş katılım sağlandı.
Törende protokolde yer alanlar sırayla Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da Atatürk anıtına çelenk bıraktı.
O anlarda ise dikkat çeken bir olay yaşandı. Cemil Tugay, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktığı sırada bazı vatandaşlar tarafından yuhalandı. Tugay'ın protesto edildiği anlar ise kameralara yansıdı.