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İzmir’deki 10 Kasım töreninde Cemil Tugay yuhalandı! O anlar kamerada

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Melih Kadir Yılmaz

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde, Türkiye'nin dört bir yanında anma törenleri düzenlendi. İzmir'deki törende dikkat çeken anlar yaşandı. CHP'den istifa ettikten sonra AK Parti'ye geçen Cemil Tugay, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktığı sırada yuhalandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde tüm Türkiye'de anıldı. Saatler 09:05'i gösterdiği sırada Türkiye'de hayat durdu ve milyonlarca vatandaş saygı duruşunda bekleyerek Atatürk'ü andı.

İzmir’deki 10 Kasım töreninde Cemil Tugay yuhalandı! O anlar kamerada 1

İZMİR'DE DE ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

İzmir'de de Atatürk'ü anmak için tören düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma törenine geniş katılım sağlandı.

CEMİL TUGAY, ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK BIRAKTI

Törende protokolde yer alanlar sırayla Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

BAZI VATANDAŞLAR CEMİL TUGAY'I YUHALAYARAK PROTESTO ETTİ

O anlarda ise dikkat çeken bir olay yaşandı. Cemil Tugay, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktığı sırada bazı vatandaşlar tarafından yuhalandı. Tugay'ın protesto edildiği anlar ise kameralara yansıdı.

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İzmir Cemil Tugay
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