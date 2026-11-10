İzmir’deki 10 Kasım töreninde Cemil Tugay yuhalandı! O anlar kamerada

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde tüm Türkiye'de anıldı. Saatler 09:05'i gösterdiği sırada Türkiye'de hayat durdu ve milyonlarca vatandaş saygı duruşunda bekleyerek Atatürk'ü andı.

İZMİR'DE DE ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

İzmir'de de Atatürk'ü anmak için tören düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma törenine geniş katılım sağlandı.

CEMİL TUGAY, ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK BIRAKTI

Törende protokolde yer alanlar sırayla Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

BAZI VATANDAŞLAR CEMİL TUGAY'I YUHALAYARAK PROTESTO ETTİ

O anlarda ise dikkat çeken bir olay yaşandı. Cemil Tugay, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktığı sırada bazı vatandaşlar tarafından yuhalandı. Tugay'ın protesto edildiği anlar ise kameralara yansıdı.