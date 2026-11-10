İzmir'deki fabrika faciasında can veren işçilerin kimlikleri belli oldu! Korkunç hasar dronla görüntülendi

Dün İzmir'de Aliağa'nın Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki HABAŞ Demir Çelik fabrikasında dün saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamayla çıkan yangın ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Arama kurtarma çalışmaları ise geç saatlere kadar devam etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, patlamanın meydana geldiği demir çelik fabrikasında incelemelerde bulundu. İlk belirlemelere göre olayın, sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu meydana geldiğinin değerlendirildiği ifade edildi.

14 YARALI İŞÇİ TEDAVİ GÖRÜYOR

Patlamada 17 işçi hayatını kaybetti, 1'i ağır 14 işçi de yaralandı. Yaralı işçilerin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığı, 4 Cumhuriyet savcısı ve 2 mülkiye başmüfettişinin görevlendirildiği de duyuruldu.

Olayda yaşamını yitirenlerin cenazeleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'nda gece boyunca otopsi ve kimlik tespit çalışmaları sürdürüldü.

Yakınları, cenazeleri teslim almak için kuruma geldi.

Cenazelerden ve ailelerden alınan örnekler üzerinde DNA karşılaştırması yapılarak kimlik tespitlerinin tamamlanacağı belirtildi.

Ailelerin kurum önündeki bekleyişi sürüyor.

HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Faciada yaşamını yitiren 17 işçinin isimleri ve defnedilecekleri mezarlıklara ilişkin Sabah'ın aktardığı bilgiler şöyle:

İlker SIĞIRTMACIOĞLU – Aliağa Bozköy Mezarlığı Hüsnü ERSOY – Aliağa Bozköy Mezarlığı Göksel ÜNALDI – Aliağa Bozköy Mezarlığı Yasin TAŞÇI – Menemen Koyundere Mezarlığı Uğur TEMEL – Buca'da bir mezarlık Barış GÜNEY – Afyonkarahisar Güneytepe Mezarlığı Orhan ALTAY – Buca Kaynaklar Mezarlığı Özcan EFE – Manisa Şehzadeler Kırtıkdere Mezarlığı Recep FEDAİ – Afyonkarahisar Şuhut Karacaören/Karaadilli Köyü Mezarlığı Abdülkadir KINACI – Menemen Yahşelli Çınarlıdere Mezarlığı Ceylan BIYIKLI – Menemen Emiralem Mezarlığı Ferhat MARAŞLI – Menemen Koyundere Mezarlığı Ersin OĞUZ – Kınık Büyükova Köyü Mezarlığı Mustafa SERT – Menemen Asarlık Mezarlığı Kadir Kaan ÖZÇELİK – Menemen Ulukent Mezarlığı Serkan KURT – Doğançay Örnekköy Mezarlığı Fatih IŞIK – Kırıkkale Yuva Mezarlığı

FABRİKADAKİ HASAR GÖRÜNTÜLENDİ

Ayrıca, patlamanın meydana geldiği fabrikadaki hasar ise havadan görüntülendi.



Kaynak: DHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır