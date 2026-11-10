HABAŞ'ın kurucusu da aynı yerde ölmüş! 1987 detayı gündem oldu

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada bilanço ağırlaştı. Elektrik ark ocaklarından birinde gerçekleştirilen planlı bakım çalışması sırasında yaşanan patlama ve sonrasında çıkan yangında hayatını kaybeden işçilerin sayısı 17'ye yükseldi.
Türkiye'yi yasa boğan facianın ardından fabrikanın geçmişine ilişkin çarpıcı bir ayrıntı da gündeme geldi. Şirketin kurucusu Hamdi Başaran'ın yıllar önce aynı fabrikada yaşanan bir iş kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.
HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın babası ve şirketin kurucusu Hamdi Başaran'ın, 1987 yılında fabrikada geçirdiği iş kazası nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.
Aradan 39 yıl geçtikten sonra aynı tesiste meydana gelen patlamada 17 işçinin hayatını kaybetmesi, fabrikanın geçmişindeki acı olayla yeniden gündeme gelmesine neden oldu.
Facianın ardından HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın geçmişte yargılandığı bir başka dava da dikkat çekti.
Başaran, 2017 yılında Kocaeli'de meydana gelen, bir kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin yaralandığı LPG tankeri patlamasına ilişkin davada yargılandı.
Sözcü'de yer alan habere göre; Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 21 Mayıs 2026 tarihli kararında Başaran ile dört şirket yetkilisinin asli kusurlu bulunduğu belirtildi. Başaran'a 4 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası verildiği ve meslekten men cezası uygulandığı bildirildi. Kararın kesinleşme durumuna ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.
HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'ndaki patlamanın ardından tedavi altına alınan yaralılardan birinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 17'ye ulaştı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ağır yaralı bir kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurarak hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifa dileklerini iletti.
HABAŞ tarafından yapılan açıklamada, olayın elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen planlı bakım çalışmaları sırasında meydana geldiği belirtildi. Şirket, yaralılara ilk müdahalenin fabrika bünyesindeki acil müdahale ekiplerince yapıldığını ve ardından hastanelere sevk edildiklerini bildirdi.
İzmir Valisi Süleyman Elban da olayın meydana geldiği sırada fabrikada üretim yapılmadığını açıkladı. Elban, bakım nedeniyle hatta normal vardiyaya kıyasla daha az sayıda işçinin bulunduğunu belirterek düşen malzemelerin doğal gaz hattına çarpması sonucunda patlamanın yaşandığını ifade etti.
Faciaya ilişkin Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, olay yerinde savcılar ve bilirkişi heyetinin incelemelerini sürdürdüğünü açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla da 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirildi.
Aliağa Sulh Ceza Hakimliği, fabrika patlamasına ilişkin yayın yasağı getirdi. Karar kapsamında soruşturma tamamlanıncaya kadar olayla ilgili haber, röportaj, eleştiri ve yorumların yayımlanması yasaklandı.
Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bölgeye giderek fabrikada incelemelerde bulundu.