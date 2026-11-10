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HABAŞ'ın kurucusu da aynı yerde ölmüş! 1987 detayı gündem oldu

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 17 işçinin yaşamını yitirdiği patlama, şirketin geçmişindeki acı bir olayı da yeniden gündeme taşıdı. Fabrikanın kurucusu Hamdi Başaran'ın da 1987 yılında aynı tesiste geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın ise geçmişte bir kişinin öldüğü LPG tankeri patlamasına ilişkin davada hapis cezası aldığı öğrenildi.

HABAŞ'ın kurucusu da aynı yerde ölmüş! 1987 detayı gündem oldu
Devrim Karadağ

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada bilanço ağırlaştı. Elektrik ark ocaklarından birinde gerçekleştirilen planlı bakım çalışması sırasında yaşanan patlama ve sonrasında çıkan yangında hayatını kaybeden işçilerin sayısı 17'ye yükseldi.

HABAŞ ın kurucusu da aynı yerde ölmüş! 1987 detayı gündem oldu 1

YILLAR ÖNCEKİ O DETAY GÜNDEM OLDU

Türkiye'yi yasa boğan facianın ardından fabrikanın geçmişine ilişkin çarpıcı bir ayrıntı da gündeme geldi. Şirketin kurucusu Hamdi Başaran'ın yıllar önce aynı fabrikada yaşanan bir iş kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

FABRİKANIN KURUCUSU HAMDI BAŞARAN DA AYNI TESİSTE ÖLMÜŞ

HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın babası ve şirketin kurucusu Hamdi Başaran'ın, 1987 yılında fabrikada geçirdiği iş kazası nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

HABAŞ ın kurucusu da aynı yerde ölmüş! 1987 detayı gündem oldu 2

Aradan 39 yıl geçtikten sonra aynı tesiste meydana gelen patlamada 17 işçinin hayatını kaybetmesi, fabrikanın geçmişindeki acı olayla yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

HABAŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NA 4 YIL 10 AY HAPİS CEZASI

Facianın ardından HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın geçmişte yargılandığı bir başka dava da dikkat çekti.

Başaran, 2017 yılında Kocaeli'de meydana gelen, bir kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin yaralandığı LPG tankeri patlamasına ilişkin davada yargılandı.

Sözcü'de yer alan habere göre; Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 21 Mayıs 2026 tarihli kararında Başaran ile dört şirket yetkilisinin asli kusurlu bulunduğu belirtildi. Başaran'a 4 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası verildiği ve meslekten men cezası uygulandığı bildirildi. Kararın kesinleşme durumuna ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

HABAŞ ın kurucusu da aynı yerde ölmüş! 1987 detayı gündem oldu 3

ALİAĞA'DAKİ PATLAMADA CAN KAYBI 17'YE ÇIKTI

HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'ndaki patlamanın ardından tedavi altına alınan yaralılardan birinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 17'ye ulaştı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ağır yaralı bir kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurarak hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifa dileklerini iletti.

PATLAMANIN NASIL MEYDANA GELDİĞİ AÇIKLANDI

HABAŞ tarafından yapılan açıklamada, olayın elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen planlı bakım çalışmaları sırasında meydana geldiği belirtildi. Şirket, yaralılara ilk müdahalenin fabrika bünyesindeki acil müdahale ekiplerince yapıldığını ve ardından hastanelere sevk edildiklerini bildirdi.

İzmir Valisi Süleyman Elban da olayın meydana geldiği sırada fabrikada üretim yapılmadığını açıkladı. Elban, bakım nedeniyle hatta normal vardiyaya kıyasla daha az sayıda işçinin bulunduğunu belirterek düşen malzemelerin doğal gaz hattına çarpması sonucunda patlamanın yaşandığını ifade etti.

HABAŞ ın kurucusu da aynı yerde ölmüş! 1987 detayı gündem oldu 4

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Faciaya ilişkin Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, olay yerinde savcılar ve bilirkişi heyetinin incelemelerini sürdürdüğünü açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla da 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirildi.

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FACİAYA İLİŞKİN YAYIN YASAĞI KARARI

Aliağa Sulh Ceza Hakimliği, fabrika patlamasına ilişkin yayın yasağı getirdi. Karar kapsamında soruşturma tamamlanıncaya kadar olayla ilgili haber, röportaj, eleştiri ve yorumların yayımlanması yasaklandı.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bölgeye giderek fabrikada incelemelerde bulundu.

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İzmir Aliağa
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