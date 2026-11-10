CHP'li başkan kaza geçirerek hastaneye kaldırıldı! Durumu ağır

İstanbul Pendik’te meydana gelen trafik kazasında, CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren ağır yaralandı.

İKİ ARACA ÇARPIP DEVRİLDİ

Kaza, akşam saat 20.45 sıralarında Pendik Kaynarca Mahallesi Tersane Köprüsü Kurtköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol bakım tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önündeki iki araca daha çarparak yan devrildi.

CHP'Lİ BAŞKAN ARAÇTA SIKIŞTI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ekren’in hastaneye getirildiğinde entübe edildiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır