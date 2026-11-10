HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

CHP'li başkan kaza geçirerek hastaneye kaldırıldı! Durumu ağır

CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren dün akşam Pendik'te trafik kazası geçirdi. Araçta sıkışan Ekren'i itfaiye ekipleri çıkardı. Hastaneye kaldırılan Ekren'in durumunun ağır olduğu bildirildi.

CHP'li başkan kaza geçirerek hastaneye kaldırıldı! Durumu ağır

İstanbul Pendik’te meydana gelen trafik kazasında, CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren ağır yaralandı.

CHP li başkan kaza geçirerek hastaneye kaldırıldı! Durumu ağır 1

İKİ ARACA ÇARPIP DEVRİLDİ

Kaza, akşam saat 20.45 sıralarında Pendik Kaynarca Mahallesi Tersane Köprüsü Kurtköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol bakım tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önündeki iki araca daha çarparak yan devrildi.

CHP li başkan kaza geçirerek hastaneye kaldırıldı! Durumu ağır 2

CHP'Lİ BAŞKAN ARAÇTA SIKIŞTI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ekren’in hastaneye getirildiğinde entübe edildiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
HABAŞ'ın kurucusu da aynı yerde ölmüş! 1987 detayı HABAŞ'ın kurucusu da aynı yerde ölmüş! 1987 detayı
Bir ülke daha Mekke İttifakı'na katılıyor! Sürpriz iddiaBir ülke daha Mekke İttifakı'na katılıyor! Sürpriz iddia

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Pendik CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de HABAŞ fabrikasında patlama! 17 işçi hayatını kaybetti

İzmir'de HABAŞ fabrikasında patlama! 17 işçi hayatını kaybetti

Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi çıktı! 'Ev hanımıyım' diyerek aylık gelirini açıkladı

Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi çıktı! 'Ev hanımıyım' diyerek aylık gelirini açıkladı

Vincenzo Italiano, Süper Lig'in en iyi takımını açıkladı! Taraftarlar bu sözlere biraz kızabilir...

Vincenzo Italiano, Süper Lig'in en iyi takımını açıkladı! Taraftarlar bu sözlere biraz kızabilir...

Fenomen dizinin oyuncularından yüzde 15 indirim istenince...

Fenomen dizinin oyuncularından yüzde 15 indirim istenince...

Milyonlar emekli zammını bekliyor! Yeni formül: Yüzde 15 ek ödeme

Milyonlar emekli zammını bekliyor! Yeni formül: Yüzde 15 ek ödeme

Herkes satmaya çalışıyor: 800 bin TL yazan var!

Herkes satmaya çalışıyor: 800 bin TL yazan var!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.