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Bir ülke daha Mekke İttifakı'na katılıyor! Sürpriz iddia

Suriye’nin, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın yer aldığı Mekke Anlaşması'na katılma kararı aldığı iddia edildi. Suriye'nin de ittifaka dahil olması halinde bölgesel güvenlik ve savunma iş birliğinin kapsamı önemli ölçüde genişleyecek.

Bir ülke daha Mekke İttifakı'na katılıyor! Sürpriz iddia
Şevket Taner Şahin

İki Suriyeli yetkiliye dayandırılan haberde, Şam yönetiminin Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılma kararı aldığını öne sürdü. Haberde, kararın henüz kamuoyuna resmi olarak duyurulmadığı belirtildi.

AP'nin haberine göre; görüşlerine yer verilen bölgesel bir yetkili ise katılıma ilişkin müzakerelerin devam ettiğini ifade etti. Şam yönetiminden iddialarla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

MEKKE ANLAŞMASI NATO'NUN SAVUNMA İLKELERİNE BENZETİLİYOR

Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında Ağustos 2026'da Mekke'de imzalanan ortak savunma paktı, üye ülkelerden birine yönelik saldırıyı tüm taraflara yapılmış kabul eden yapısıyla NATO'nun kolektif savunma ilkelerine benzetiliyor.

Türkiye'nin 5 Kasım itibarıyla onay sürecini tamamladığı anlaşmaya ilişkin Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani de 31 Ekim'de açıklama yapmış ve katılım ihtimalini değerlendirdiklerini belirtmişti.

Bir ülke daha Mekke İttifakı na katılıyor! Sürpriz iddia 1

SURİYE'NİN YENİ DÜZENE ENTEGRASYONU

Suriye'nin ittifaka katılması durumunda bölgesel güvenlik ve savunma iş birliğinin kapsama alanının önemli ölçüde genişlemesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara yönetimi, başta Suudi Arabistan ve Türkiye olmak üzere bölge ülkeleriyle siyasi, ekonomik ve askeri ilişkilerini geliştirmeye çalışıyor.

Türkiye ve Riyad, yeni Suriye yönetiminin uluslararası sisteme yeniden entegre edilmesi ve ülkenin yeniden imar sürecinde önemli destekçiler arasında bulunuyor.

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suriye Pakistan Suudi Arabistan Türkiye Mekke ittifak
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