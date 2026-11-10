HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Özgür Özel'den Emir Sarıgül'e 1 milyon liralık tazminat davası!

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün kendisine para verdiği yönündeki iddiaların ardından Emir Sarıgül hakkında hukuki süreç başlattı. Kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle açılan davada Özel, 1 milyon TL manevi tazminat talep etti.

Özgür Özel'den Emir Sarıgül'e 1 milyon liralık tazminat davası!
Devrim Karadağ

Siyaset gündeminde tartışma yaratan para iddiaları yargıya taşındı. Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e para verdiği yönündeki iddiaların ardından Yeni Parti lideri Özel, Emir Sarıgül hakkında hukuki süreç başlattı.

Özgür Özel den Emir Sarıgül e 1 milyon liralık tazminat davası! 1

1 MİLYON TL MANEVİ TAZMİNAT TALEP ETTİ

Özgür Özel'in, söz konusu iddiaların kişilik haklarına saldırı oluşturduğu gerekçesiyle Emir Sarıgül'e karşı dava açtığı öğrenildi.

Özel, açtığı manevi tazminat davasında 1 milyon TL talep etti.

Söz konusu, dava talebinin görüntüsünü ise gazeteci Muratcan Altuntoprak paylaştı:

Özgür Özel den Emir Sarıgül e 1 milyon liralık tazminat davası! 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İçişleri Bakanlığından yeni nesil suçlarla teknoloji destekli mücadeleİçişleri Bakanlığından yeni nesil suçlarla teknoloji destekli mücadele
Aydın’da hayvan pazarlarında denetimler sürüyorAydın’da hayvan pazarlarında denetimler sürüyor

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Emir Sarıgül
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de HABAŞ fabrikasında patlama! 17 işçi hayatını kaybetti

İzmir'de HABAŞ fabrikasında patlama! 17 işçi hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konaklama vergisi indirimi uygulamasını bir sene daha uzatıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konaklama vergisi indirimi uygulamasını bir sene daha uzatıyoruz"

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sazı eline aldı! Hepsini takımdan gönderiyor

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sazı eline aldı! Hepsini takımdan gönderiyor

"Ayıp olmasın diye evlendim" sözlerine açıklık getirdi

"Ayıp olmasın diye evlendim" sözlerine açıklık getirdi

Herkes satmaya çalışıyor: 800 bin TL yazan var!

Herkes satmaya çalışıyor: 800 bin TL yazan var!

Emekliyi heyecanlandıran kulis: Canlı yayında en düşük rakamı verdi

Emekliyi heyecanlandıran kulis: Canlı yayında en düşük rakamı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.