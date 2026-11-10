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Aydın’da hayvan pazarlarında denetimler sürüyor

Aydın’da bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi ve hayvan hareketlerinin kontrol altında tutulması amacıyla hayvan pazarlarında denetimler sürüyor.

Aydın’da hayvan pazarlarında denetimler sürüyor

Aydın İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli veteriner hekimler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, pazara getirilen hayvanların sağlık durumları, kulak küpeleri ve sevk belgeleri kontrol ediliyor. Yapılan kontrollerde mevzuata uygun olan hayvanların pazara girişine izin verilirken, eksiklik veya uygunsuzluk tespit edilen durumlarla ilgili gerekli uyarı ve işlemler gerçekleştiriliyor. Hayvan sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesi ve güvenilir hayvan ticaretinin sağlanması amacıyla hayvan pazarlarındaki denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Aydın
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