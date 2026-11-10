Emir Sarıgül'den 'soyadı' hamlesi! 'Mustafa Sarıgül' iddiası: "Babasıyla görüşmüyor"

Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında yürütülen "suç örgütü kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından yürütülen soruşturmanın yankıları sürüyor. Oğlu Emir Sarıgül etkin pişmanlıktan yararlanıp babası hakkında bazı iddialarda bulunmuştu.

"DEDESİNİN SOYADINI ALMAK İSTİYOR"

Gazeteci Barış Yarkadaş, Emir Sarıgül'ün soyadını değiştirmek istediğini ve ailesiyle de görüşmediğini söyledi. Tv100 canlı yayınında konuşan Yarkadaş, "Evet, soyadını değiştirmek istiyor. Dedesi Abdurrahman Köksaloğlu'nun soyadını almak istiyor. Bununla ilgili de zaten mahkemeye başvurmuş. Soyadını, dedesinin soyadı olan Köksaloğlu olarak değiştirecek" diye konuştu.

"BABASIYLA GÖRÜŞMÜYOR"

Emir Sarıgül'ün babasıyla da görüşmediğini söyleyen Yarkadaş, "Mahkemeye başvurmuş evet, avukatı aracılığıyla. Evet, avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurmuş. Annesinin kızlık soyadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski milletvekili Abdurrahman Köksaloğlu dedesidir Emir Sarıgül'ün. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

MUSTAFA SARIGÜL HAKKINDAKİ SORUŞTURMA DOSYASI ANKARA’YA GÖNDERİLDİ

Bu arada Mustafa Sarıgül hakkında yürütülen "suç örgütü kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından yürütülen soruşturmada dün yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında hazırlanan tahkikat dosyası, yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.