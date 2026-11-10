HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Emir Sarıgül'den 'soyadı' hamlesi! 'Mustafa Sarıgül' iddiası: "Babasıyla görüşmüyor"

Yeni Parti'den istifa eden Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül iddiaya göre soyadını değiştirmeye hazırlanıyor. Sarıgül'ün mahkemeye başvurduğu öne sürüldü, ayrıca almak istediği iddia edilen soyadı da belli oldu.

Emir Sarıgül'den 'soyadı' hamlesi! 'Mustafa Sarıgül' iddiası: "Babasıyla görüşmüyor"
Mehmet Hazar Gönüllü
  1. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında yürütülen "suç örgütü kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından yürütülen soruşturmanın yankıları sürüyor. Oğlu Emir Sarıgül etkin pişmanlıktan yararlanıp babası hakkında bazı iddialarda bulunmuştu.

"DEDESİNİN SOYADINI ALMAK İSTİYOR"

Gazeteci Barış Yarkadaş, Emir Sarıgül'ün soyadını değiştirmek istediğini ve ailesiyle de görüşmediğini söyledi. Tv100 canlı yayınında konuşan Yarkadaş, "Evet, soyadını değiştirmek istiyor. Dedesi Abdurrahman Köksaloğlu'nun soyadını almak istiyor. Bununla ilgili de zaten mahkemeye başvurmuş. Soyadını, dedesinin soyadı olan Köksaloğlu olarak değiştirecek" diye konuştu.

Emir Sarıgül den soyadı hamlesi! Mustafa Sarıgül iddiası: "Babasıyla görüşmüyor" 1

"BABASIYLA GÖRÜŞMÜYOR"

Emir Sarıgül'ün babasıyla da görüşmediğini söyleyen Yarkadaş, "Mahkemeye başvurmuş evet, avukatı aracılığıyla. Evet, avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurmuş. Annesinin kızlık soyadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski milletvekili Abdurrahman Köksaloğlu dedesidir Emir Sarıgül'ün. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Emir Sarıgül den soyadı hamlesi! Mustafa Sarıgül iddiası: "Babasıyla görüşmüyor" 2

MUSTAFA SARIGÜL HAKKINDAKİ SORUŞTURMA DOSYASI ANKARA’YA GÖNDERİLDİ

Bu arada Mustafa Sarıgül hakkında yürütülen "suç örgütü kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından yürütülen soruşturmada dün yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında hazırlanan tahkikat dosyası, yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Emir Sarıgül den soyadı hamlesi! Mustafa Sarıgül iddiası: "Babasıyla görüşmüyor" 3

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eskişehir’de karla karışık yağmur etkili olduEskişehir’de karla karışık yağmur etkili oldu
Erzurum’da 10 ayda trafik kazalarında 33 kişi hayatını kaybettiErzurum’da 10 ayda trafik kazalarında 33 kişi hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Mustafa Sarıgül Emir Sarıgül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de HABAŞ fabrikasında patlama! 17 işçi hayatını kaybetti

İzmir'de HABAŞ fabrikasında patlama! 17 işçi hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konaklama vergisi indirimi uygulamasını bir sene daha uzatıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konaklama vergisi indirimi uygulamasını bir sene daha uzatıyoruz"

Emre Belözoğlu girişleri herkese yasakladı! Samandıra'da kurallar sil baştan

Emre Belözoğlu girişleri herkese yasakladı! Samandıra'da kurallar sil baştan

"Ayıp olmasın diye evlendim" sözlerine açıklık getirdi

"Ayıp olmasın diye evlendim" sözlerine açıklık getirdi

Herkes satmaya çalışıyor: 800 bin TL yazan var!

Herkes satmaya çalışıyor: 800 bin TL yazan var!

Emekliyi heyecanlandıran kulis: Canlı yayında en düşük rakamı verdi

Emekliyi heyecanlandıran kulis: Canlı yayında en düşük rakamı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.