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Erzurum’da 10 ayda trafik kazalarında 33 kişi hayatını kaybetti

Erzurum’da 2026 yılının ilk 10 ayında polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde meydana gelen toplam 1 bin 714 ölümlü-yaralanmalı trafik kazasında 33 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 947 kişi yaralandı.

Erzurum’da 10 ayda trafik kazalarında 33 kişi hayatını kaybetti

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı verilerine göre, Erzurum’da 2026 yılı Ekim ayında polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde toplam 174 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 4 kişi hayatını kaybederken, 258 kişi yaralandı. Aynı dönemde kent genelinde 296 maddi hasarlı trafik kazası kayıtlara geçti. 2026 yılının Ocak-Ekim dönemini kapsayan ilk 10 ayında ise polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde toplam 1 bin 714 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 33 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 947 kişi yaralandı. Aynı dönemde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sayısı ise 2 bin 760 olarak kaydedildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Erzurum
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