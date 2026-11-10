Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "iç cephe" ve "sivil anayasa" vurgusu: "Milletimize kazandırmak istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü töreninde konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan konuşmasında Terörsüz Türkiye sürecinden yeni anayasaya birçok konuda mesajlar verdi.
"SİVİL ANAYASAYI MİLLETİMİZE KAZANDIRMAK İSTİYORUZ"
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:
- Türk demokrasisinin rüştünü ispat vesilesi haline dönüşen sivil anayasayı da inşallah milletimize kazandırarak ülkemize en büyük hizmetlerimizden birini yapmayı istiyoruz.
'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI
- Türkiye'nin yaklaşık yarım asırdır ayağına pranga olan terör meselesini tamamen çözüme kavuşturma yolunda önemli mesafe aldık.
'İÇ CEPHE' VURGUSU
- Gazi Mustafa Kemal'in 'kimsesizlerin kimsesi' olarak nitelendirdiği Cumhuriyeti yeniden cumhurla buluşturduk.
- Dahili ve harici saldırılar karşısında sığındığımız en muhkem kalemiz olan iç cephemizi, yeni hamlelerle daha da tahkim ediyoruz.