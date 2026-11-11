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Düzce Valisi Mehmet Makas’tan iş dünyasına önemli mesaj! “Hep birlikte önemli çalışmalara imza atacağız”

Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nı (DTSO) ziyaret ederek yeni yönetimi tebrik etti. İş dünyasının ülke ekonomisindeki önemine dikkat çeken Vali Makas, kurumlar arası iş birliği mesajı verdi. Ziyarette Düzce’nin kalkınmasına yönelik yapılacak çalışmalar da gündeme geldi.

Düzce Valisi Mehmet Makas’tan iş dünyasına önemli mesaj! “Hep birlikte önemli çalışmalara imza atacağız”
Çiğdem Berfin Sevinç

Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Yeni Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerini tebrik eden Makas, iş dünyasının ülke ekonomisinin en önemli dinamiklerinden biri olduğunu vurguladı.

Ziyarette Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı İshak Şengüloğlu, Meclis Başkanı Ümit Yıldırım ve meclis üyeleri de yer aldı.

VALİ MAKAS’TAN İŞ BİRLİĞİ MESAJI

İş dünyasının üretim, ihracat ve istihdam açısından kritik bir rol üstlendiğini belirten Vali Makas, Ticaret ve Sanayi Odası’nın Düzce’nin gelişimine önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Kurumlar arası iletişimin önemine dikkat çeken Makas, önümüzdeki süreçte ülkenin ve milletin kalkınması için hep birlikte önemli çalışmalara imza atacaklarını söyledi.

DÜZCE’DE KAMU-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENECEK

Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı İshak Şengüloğlu da ziyarette yaptığı konuşmada yeni döneme ilişkin hedeflerini paylaştı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın iş dünyası ile kamu kurumları arasında köprü görevi gördüğünü belirten Şengüloğlu, şehrin tüm dinamikleriyle ilişkileri güçlendirerek hizmet üretmeye devam edeceklerini ifade etti.

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Düzce
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